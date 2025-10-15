Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği! Portekizli mevkidaşı Rangel ile görüştü

15 Ekim 2025, Çarşamba
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile Ankara'da bir araya geldi.

Fidan ve Rangel, ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakanlıktan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

