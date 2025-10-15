Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği! Portekizli mevkidaşı Rangel ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile Ankara'da bir araya geldi.

(Foto: AA)

Fidan ve Rangel, ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakanlıktan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.