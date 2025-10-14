CHP yandaşı Nevşin Mengü’den skandal! Siyonist İsrail’in kanalına bağlanıp ticaret yalanını söyledi

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, bir kez daha tepki çeken bir açıklamayla gündeme geldi.

Gazze'de on binlerce masumun katleden siyonist İsrail'in devlet kanalı "Kan" televizyonuna bağlanan Mengü, Türkiye'nin defalarca kez ticareti durdurduğunu açıklamasına rağmen "Türkiye ile İsrail arasında ticaret devam ediyor" yalanını söyledi.

Nevşin Mengü İsrail kanalı Kan'a bağlandı (Ekran görüntüsü)

TİCARET DEVAM EDİYOR YALANI

Mengü, "İsrail ve Türkiye arasındaki ticaret aslında kağıt üzerinde hükümet yasakladı veya durdurdu. Ama aslında ticaret devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Mengü yayında, "Türkiye'deki insanlar İsrail'e çok kızgın. Son 2 yılda bebeklerin, kadınların, çocukların ölümünü izlediler" dedi. Ancak Türk milletinin vicdanını temsil etmekten uzak duran Mengü, İsrail-Türkiye ilişkilerinde "küçük adımlarla ilerlemesi" gerektiğini savunarak büyük tepki çekti.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, katliamın sorumlusu İsrail'in televizyonuna çıkıp bu sözleri söyleyen Mengü'ye tepki gösterdi.