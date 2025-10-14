14 Ekim 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2025 12:20
CHP yandaşı Nevşin Mengü’den skandal! Siyonist İsrail’in kanalına bağlanıp ticaret yalanını söyledi

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze’de çoğunluğu kadın ve çocuk on binlerce masum insanı katleden katil İsrail’in devlet televizyonu Kan'a bağlandı. Terör devletinin kanalında "Türkiye ile ticaret devam ediyor" yalanını söyleyen Mengü, ilişkilerde "küçük adımlarla ilerlenmeli" ifadesini kullandı.

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, bir kez daha tepki çeken bir açıklamayla gündeme geldi.

CHP YANDAŞI NEVŞİN MENGÜ'DEN 'KAN' SKANDALI!

Gazze'de on binlerce masumun katleden siyonist İsrail'in devlet kanalı "Kan" televizyonuna bağlanan Mengü, Türkiye'nin defalarca kez ticareti durdurduğunu açıklamasına rağmen "Türkiye ile İsrail arasında ticaret devam ediyor" yalanını söyledi.

TİCARET DEVAM EDİYOR YALANI
Mengü, "İsrail ve Türkiye arasındaki ticaret aslında kağıt üzerinde hükümet yasakladı veya durdurdu. Ama aslında ticaret devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Mengü yayında, "Türkiye'deki insanlar İsrail'e çok kızgın. Son 2 yılda bebeklerin, kadınların, çocukların ölümünü izlediler" dedi. Ancak Türk milletinin vicdanını temsil etmekten uzak duran Mengü, İsrail-Türkiye ilişkilerinde "küçük adımlarla ilerlemesi" gerektiğini savunarak büyük tepki çekti.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, katliamın sorumlusu İsrail'in televizyonuna çıkıp bu sözleri söyleyen Mengü'ye tepki gösterdi.

