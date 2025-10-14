CHP yandaşı Nevşin Mengü’den ’KAN’ skandalı!

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze’de çoğunluğu kadın ve çocuk on binlerce masum insanı katleden katil İsrail’in devlet televizyonu Kan'a bağlandı. Terör devletinin kanalında "Türkiye ile ticaret devam ediyor" yalanını söyleyen Mengü, ilişkilerde "küçük adımlarla ilerlenmeli" ifadesini kullandı.