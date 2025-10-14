14 Ekim 2025, Salı

CHP yandaşı Nevşin Mengü'den 'KAN' skandalı!
14.10.2025 12:12
Güncelleme:14.10.2025 12:13
CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze’de çoğunluğu kadın ve çocuk on binlerce masum insanı katleden katil İsrail’in devlet televizyonu Kan'a bağlandı. Terör devletinin kanalında "Türkiye ile ticaret devam ediyor" yalanını söyleyen Mengü, ilişkilerde "küçük adımlarla ilerlenmeli" ifadesini kullandı.
CHP yandaşı Nevşin Mengü'den 'KAN' skandalı!
