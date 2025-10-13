13 Ekim 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'ın Barış Zirvesi'ne katılması nedeniyle makamına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Başkan Erdoğan'ın Barış Zirvesi'ne katılması nedeniyle makamına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.10.2025 00:23 Güncelleme: 13.10.2025 00:26
ABONE OL
Başkan Erdoğan’ın Barış Zirvesi’ne katılması nedeniyle makamına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'da gerçekleşecek Gazze'deki Barış Zirvesi'ne katılması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Gazze'de ateşkes sağlanmasının ardından gerçekleşecek Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a gidecek. Başkan Erdoğan'ın Mısır'a yapacağı resmi ziyaret kapsamında makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Foto: Resmi Gazete Foto: Resmi Gazete

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan tezkereye göre Başkan Erdoğan, 13 Ekim'de Mısır Arap Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı'na Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’ın Barış Zirvesi’ne katılması nedeniyle makamına Cevdet Yılmaz vekalet edecek Başkan Erdoğan’ın Barış Zirvesi’ne katılması nedeniyle makamına Cevdet Yılmaz vekalet edecek Başkan Erdoğan’ın Barış Zirvesi’ne katılması nedeniyle makamına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör