Konvoy yaparak yol kapatanlar yandı! Sürücü belgeleri ve araçlarına 60 gün men edilecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Sultanbeyli'de trafik kurallarını ihlal eden düğün konvoyundaki 10 sürücünün yakalanarak “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek” suçundan adli işlem başlatıldığını açıkladı. Öte yandan yeni trafik kanunu teklifine göre, düğün veya asker uğurlama gibi konvoylarla yolu kapatanların sürücü belgeleri 60 gün, araçları da 60 gün trafikten men edilecek. İhlal köprü, tünel, viyadük ve otoyollarda yapılırsa bu süre 120 güne çıkacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Sultanbeyli'de trafik kurallarına uymayarak yolu kapatan düğün konvoyundaki 10 sürücünün yakalandığını, haklarında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından "Bu görüntüler bize yakışmıyor" başlığıyla, İstanbul Sultanbeyli'de çekilen düğün konvoyunun görüntülerini paylaştı.
Bunun bir çiftin en mutlu günü olduğunu ancak trafik kurallarının hiçe sayıldığını belirten Yerlikaya, "Uzun araç kuyrukları, yakılan meşaleler, gürültü… Ambulansla hastaneye yetiştirilmeye çalışılan canlar var trafikte. Evine, işine varmaya çalışanlar var. O yüzden hep diyoruz ki caydırıcılık ilkesi trafik kültürünün yerleşmesinde olmazsa olmaz." ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, "Bu görüntüde yer alanlar, düğün konvoyu yapanlar elbette cezasız kalmadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu 10 araç sürücüsü yakalandı. Hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı." bilgisini verdi.
KONVOY YAPARAK YOL KAPATANLARIN SÜRÜCÜ BELGELERİ 60 GÜN GERİ ALINACAK
Paylaşımında yeni trafik kanunu teklifi kapsamında getirilmesi planlanan düzenlemelere de değinen Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Yeni trafik kanunu teklifine göre, düğün, asker uğurlama gibi gerekçelerle konvoy yaparak yol kapatanların sürücü belgesini 60 gün geri alacağız, araçlarını da 60 gün trafikten men edeceğiz. Eğer bu ihlal köprü, tünel, viyadük ve otoyollarda yapılırsa sürücü belgesini 120 gün geri alacağız, araçlarını da 120 gün trafikten men edeceğiz.
Toplumdaki bireylerin kazalardan, doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenme olasılığı göz önünde bulundurulduğunda trafik kazaları, sadece bireysel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal bir sorundur. Çünkü trafik, yalnızca taşıtların akışı değil, toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Bu caydırıcı kurallar ve sıkı denetimlerle birlikte yapılan ihlallerin ne kadar düştüğünü hep birlikte göreceğiz."
