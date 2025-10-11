Lise modeli değişiyor! Yeni sistem nasıl olacak?

Sabah Gazetesi'nden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre Türkiye'de ise çocuklar bu yaşta liseye başlıyor. 4 yıl zorunlu lise eğitimi alan bir öğrenci haftalık ortalama 40 ders saati süresince derslere katılmak zorunda. Bu da günde 7-8 saat ders almak anlamına geliyor. Teknolojinin dünyayı şekillendirdiği bir dönemde öğrencileri neredeyse tüm gün sınıfta tutmak hem yaratıcılığa ket vuruyor hem de okuldan soğumalarına neden oluyor.