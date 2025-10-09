Evimizdeki tehlike: Netflix’i boykot edelim

LGBT destekçisi Netflix yine hedefte! Daha önce eşcinselliği özendirdiği için Elon Musk tarafından eleştirilip boykot çağrısı yapılan ve birçok ailenin üyeliklerini iptal ettiği Netflix'e bir tepki de ünlü aktivist Lila Rose'dan geldi:

"Netflix, eşcinsel ilişkileri ve LGBT gündemini zorlamak için bir çocuk karikatürü olan Jurassic World: Camp Cretaceous'u kullanıyor. Bu, masum çocuklar için bariz cinsel telkindir. Netflix'i boykot edin!"