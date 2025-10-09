Dışişleri duyurdu! Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin yarın Türkiye’ye gelecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN