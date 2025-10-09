Dışişleri duyurdu! Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin yarın Türkiye’ye gelecek

09 Ekim 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2025 16:20 Güncelleme: 09.10.2025 16:21
Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

