Vicdan için Meydanlara

İşgalci İsrail'in Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda yaptığı saldırı ve Gazze'deki soykırımı sebebiyle Levent'teki İsrail Konsolosluğu önünde bu akşam saat 21.00'da protesto eylemi düzenlenecek. Eylem, İHH İnsani Yardım Vakfı, Mavi Marmara Derneği ve Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenecek.

Gazze'de soykırım suçu işleyen işgalci İsrail'in hukuk tanımazlığı ve zorbalığı devam ediyor. Apertheid rejimi, yaptığı katliamların yanı sıra insani yardımları da engelleyerek Gazze'yi bir soykırım kampına dönüştürdü.

Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu da İsrail'in hedefi oldu. İsrail, 92'si Vicdan Gemisi'nde 52'si ise diğer gemilerde olmak üzere 144 aktivisti alıkoydu. 22 faklı ülkenin vatandaşlarının yer aldığı filoda 21 Türk vatandaşı bulunuyordu.

Uluslararası Özgürlük Filosu'na baskın düzenleyen İsrail'in Levent'teki konsolosluğu önünde bu akşam 21.00'da protesto eylemi düzenlenecek.

Eylem, İHH İnsani Yardım Vakfı, Mavi Marmara Derneği ve Filistin Dayanışma Platformu tarafından organize ediliyor.



Tarih: 08.10.2025 (Bugün)

Yer: Levent'teki İsrail Konsolosluğu

Saat: 21.00

