Serdar Öktem cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Susturma operasyonu mu intikam cinayeti m?
İstanbul'da Avukat Serdar Öktem Şişli Büyükdere Caddesi’nde uzun namlulu silahlarla uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Emniyet ekiplerinin, şehrin ortasında işlenen bu suikastı aydınlatmaya yönelik elde ettiği ilk bulgulara göre, saldırı emri yurt dışından geldi. Daltonlar çetesi tarafından tasarlanarak öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran polis, Öktem’in bir susturma operasyonuna kurban gitmiş olabileceği üzerinde de duruyor.
Zincirlikuyu'da önceki gün 16.15 sıralarında, kendisine ait özel otomobille ilerleyen avukat Serdar Öktem'e trafiğin yavaşladığı sırada, ellerinde uzun namlulu ve yarı otomatik silah, yüzlerinde maske bulunan 4 şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıyı gerçekleştiren 2'si 18 yaşından küçük 4 saldırganın açtığı çapraz ateş sonrası aracı içerisinde kafasına, yüzüne ve göğsüne isabet eden 7 kurşunla ağır yaralanan Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ORMANDA YAKALANDILAR
Saldırı sonrası kaçan 4'ü tetikçi biri araç kullanıcısı S.Ö, E.P, M.K, C.Ü ve S.A isimli saldırganlar, kaçtıkları aracı Arnavutköy'deki ormana terk edip bindikleri taksiyle kaçmaya çalışırken jandarmanın önlerini kesmesi üzerine ormanlık alana kaçtı. 5 saldırgan ormanlık alandaki kovalamacayla yakalanıp gözaltına alındı. Olayda kullandıkları 2 kaleşnikof, 2 yarı otomatik silahla yine olayda kullandıkları maske, ekipmanlar ele geçirildi.
ÇETE LİDERİ EMRETTİ
Saldırganların dijital cihaz ve telefonları üzerinde yapılan ön inceleme ve alınan ilk ifadeleri doğrultusunda, saldırının yurt dışında bulunan firari çete elebaşı tarafından saldırı ekibine elebaşlık ve organizatörlük yapan Sidar Ö.'ye gönderilen infaz emriyle gerçekleştirildiği tespit edilirken, saldırganların irtibatlı olduğu şahıslara yönelik çalışmalarda ise H.Ö., Y.K., M.B., D.Y., E.K., F.E.S. ve A.S. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 13'e yükseldi.
POLİSİN ÜZERİNDE DURDUĞU İHTİMAL
Saldırıda hayatını kaybeden ve "Max" lakabıyla bilinen Şirinler isimli suç örgütünün lideri Sabri Şirin'in yanısıra, Daltonlar suç örgütünün hasımı olan "Casperler" çetesinin avukatlığını yapan avukat Öktem'in, mafya tipi yapılanmalar arasındaki bir hesaplaşmadan kaynaklanan husumet nedeniyle Daltonlar çetesi tarafından tasarlanarak öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran polis, Öktem'in bir susturma operasyonuna kurban gitmiş olabileceği üzerinde de duruyor. Başsavcılık ise açıklamasında ilk belirlemelere göre, saldırı eyleminin bir organize suç örgütünün Öktem'e karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiğinin değerlendirildiğini bildirdi. Öte yandan Daltonlar suç örgütü, sosyal medyada yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi.
DOSYALAR BİRLEŞTİRİLMİŞTİ
Avukat Serdar Öktem, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek" suçlamasıyla 21 aylık bir tutukluluğun ardından, 2 Ekim 2024'te adli kontrolle tahliye edilmişti. Öktem'in dosyasının Sinan Ateş cinayeti dosyasından ayrılmasına karar verilmişti. Yapılan itiraz sonucunda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, geçtiğimiz 5 Ekim günü Ateş'in öldürülmesinden önce kişisel bilgilerinin temin edilmesine yönelik dava ile Öktem'in yargılandığı dava dosyalarının birleştirilmesine karar vermişti.
KORUMA KARARI VARDI
Milliyet'in haberine göre; Saldırıdan 24 saat önce verilen bu birleştirme kararından 3 ay önce can güvenliği nedeniyle emniyet ve savcılığa başvuruda bulunan Avukat Öktem hakkında koruma kararı alındığı ortaya çıktı. Kişinin ihtiyaç duyduğunda polisten koruma talep etmesi anlamına gelen, 'çağırmalı koruma' olarak adlandırılan kararın temmuz ayı içerisinde kendisine ağustos ayının sonlarına doğru ise ev ve iş yeri adreslerine tebliğ edildiği öğrenildi.
