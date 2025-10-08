Serdar Öktem cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Susturma operasyonu mu intikam cinayeti m?

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

Avukat Serdar Öktem, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek" suçlamasıyla 21 aylık bir tutukluluğun ardından, 2 Ekim 2024'te adli kontrolle tahliye edilmişti. Öktem'in dosyasının Sinan Ateş cinayeti dosyasından ayrılmasına karar verilmişti. Yapılan itiraz sonucunda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, geçtiğimiz 5 Ekim günü Ateş'in öldürülmesinden önce kişisel bilgilerinin temin edilmesine yönelik dava ile Öktem'in yargılandığı dava dosyalarının birleştirilmesine karar vermişti.

KORUMA KARARI VARDI

Milliyet'in haberine göre; Saldırıdan 24 saat önce verilen bu birleştirme kararından 3 ay önce can güvenliği nedeniyle emniyet ve savcılığa başvuruda bulunan Avukat Öktem hakkında koruma kararı alındığı ortaya çıktı. Kişinin ihtiyaç duyduğunda polisten koruma talep etmesi anlamına gelen, 'çağırmalı koruma' olarak adlandırılan kararın temmuz ayı içerisinde kendisine ağustos ayının sonlarına doğru ise ev ve iş yeri adreslerine tebliğ edildiği öğrenildi.