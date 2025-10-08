Filistin’de ateşkes olacak mı? A Haber’de çarpıcı açıklama: Gazze müzakeresinde kilit isim Erdoğan!
Gazze Şeridi’nde katil İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği insanlık krizi daha da derinleşirken ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Planı’yla birlikte bölgede yeni bir müzakere girişiminin kapısını araladı. Trump'ın 20 maddelik Gazze planını kısmen kabul eden Filistin direniş örgütü Hamas ile İsrail arasındaki müzakereler Mısır'da 3. gününe girerken İsrail’in süreci uzatmak için bölgede zaman kazanma çabalarının olduğu belirtildi. Konuya ilişkin Washington’dan aktaran A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sabotaj girişimlerine karşın müzakerelerde kilit ismin Başkan Erdoğan olduğunu söyledi.
Katil İsrail işgal güçleri Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliamlarla bölgeyi kan gölüne çeviren saldırıları uluslararası alanda tepki ve eylemlerleler protesto ediliyor. Vicdan hareketiyle birlikte Gazze'ye yardım ulaştırmak için hareket eden Özgürlük Filosu'na ise Siyonist saldırı gerçekleşti. Bölgede gerilim sürerken Trump'ın 20 maddelik planıyla birlikte Hamas-İsrail arasında müzakere süreci 3. gününde de devam ediyor. A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, Washington'dan son gelişmeleri aktarırken, Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ise 4 ve 7 Ekim tarihleri arasında İsrail tarafından Gazze'ye 230 kez saldırı düzenlendiğine dikkat çekti.
3 AŞAMALI KOŞUL VURGUSU
İsrail-Hamas arasında ateşkes, rehinelerle mahkumların takası ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmasına ilişkin aşamaların uygulama biçimine dikkat çeken Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Bu planda 'aşama' ifadesini kullanmak bana göre doğru değil. Çünkü aşama bir risktir. Aşama bir tuzaktır. Her aşama bir sonrakini, bir şekilde ortadan kaldırabilir. Ya bir öncekini ortadan kaldırabilir. Bu aşama değil koşul" dedi.
GAZZE'YE 3 GÜNDE 230 İSRAİL SALDIRISI
Görüşmelerin 3 gündür sürdüğüne dikkat çeken Olçar, son 3 günde Gazze'de yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
4 ila 7 Ekim tarihlerinde toplam 230 kez atış yapıldı ve saldırı yapıldı. Ve burada 118 tane Filistinli şehit edildi. Ve bütün bunlar görüşmeler esnasında. Garantiden kastettiğimiz şey şu: İnsani yardımın kesintisiz devamı. Kim garanti edecek bunu ve ne zaman yapılacak ve ne kadar süreyle gidecek bu iş? İkincisi, Hamas silahları teslim ettiğinde ortaya çıkan güç boşluğunu kim dolduracak? Garanti verilecek mi güvenlik ile ilgili? Ya da çekilmeyle ilgili aşama falan yok. Direkt çekilmesi lazım. Doğrudan Gazze'yi boşaltması gerekiyor. Aşama aşama ne demek biliyor musunuz? Geliyor Selahattin Caddesi'ne. Selahattin Caddesi'nden geri çekilecek Kırmızı Hat'ta. Kırmızı Hat'tan geri çekilecek o duvar ördükleri yere. Bu aşama aşama planı, her aşamadan sonra yapılacak olan ihlaller bir önceki planı derdest edecek.
"AMAÇ ZAMAN KAZANMAK"
Böylece İsrail'de şey mi demiş oluyor? "Bak bir aşama, 10 kilometre geri çekildim, şimdi siz de bir şey verin" Yani zaman kazanıyor.
"MÜZAKEREDE KİLİT İSİM ERDOĞAN"
A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, İsrail, Katar ve ABD ilişkilerini değerlendirerek Hamas'ın bu ülkelere güvenmediğini Trump'ın ise İsrail'e güvenmediğinin altını çizerek müzakere sürecinde kilit ismin Başkan Erdoğan olduğunu vurguladı. Sapmaz, "Burada Hamas İsrail'e, Katar'a ve Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmiyor. Çünkü Katar'da vuruldular. Aynı şekilde Donald Trump İsrail'e güvenmiyor, Hamas'a güvenmiyor. Burada güvenilen tek bir isim var: Sayın Cumhurbaşkanı. Kilit isim Sayın Cumhurbaşkanı. Hamas, Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği her garantiye "evet" diyecek ve diyor zaten. Donald Trump da bunu bildiği için tek aradaki kilit isim olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nı görüyor. Onun için buradaki kilit oyuncu Sayın Cumhurbaşkanı. O açıdan Donald Trump hemen hemen her gün temasa geçiyor. Dikkat ederseniz bugüne kadar Katar'la ilgili, Katar Emiri'yle ilgili direkt temasa geçmiş değil, en azından geçse bizim maillerimize düşer bunlar. O açıdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın buradaki duruşu güven veriyor Hamas'a" diye konuştu.
