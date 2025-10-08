Filistin’de ateşkes olacak mı? A Haber’de çarpıcı açıklama: Gazze müzakeresinde kilit isim Erdoğan!

Katil İsrail işgal güçleri Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliamlarla bölgeyi kan gölüne çeviren saldırıları uluslararası alanda tepki ve eylemlerleler protesto ediliyor. Vicdan hareketiyle birlikte Gazze'ye yardım ulaştırmak için hareket eden Özgürlük Filosu'na ise Siyonist saldırı gerçekleşti. Bölgede gerilim sürerken Trump'ın 20 maddelik planıyla birlikte Hamas-İsrail arasında müzakere süreci 3. gününde de devam ediyor. A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, Washington'dan son gelişmeleri aktarırken, Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ise 4 ve 7 Ekim tarihleri arasında İsrail tarafından Gazze'ye 230 kez saldırı düzenlendiğine dikkat çekti.

3 AŞAMALI KOŞUL VURGUSU

İsrail-Hamas arasında ateşkes, rehinelerle mahkumların takası ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmasına ilişkin aşamaların uygulama biçimine dikkat çeken Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Bu planda 'aşama' ifadesini kullanmak bana göre doğru değil. Çünkü aşama bir risktir. Aşama bir tuzaktır. Her aşama bir sonrakini, bir şekilde ortadan kaldırabilir. Ya bir öncekini ortadan kaldırabilir. Bu aşama değil koşul" dedi.