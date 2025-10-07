Baykar’a İtalya’dan üst düzey ziyaret! KIZILELMA’nın uçuşunu izlediler

Fotoğraf-AA

Heyette İtalyan ordusunun hava, kara ve deniz komutanlıklarının farklı birimlerinden komutanlar da yer aldı.

İtalyan heyetine ziyaret sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci eşlik etti.

Bayraktar TB3 SİHA, AKINCI TİHA VE KIZILELMA'DAN UÇUŞ

Heyetin ilk durağı Baykar'ın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi oldu. Burada misafir heyete yönelik özel bir uçuş gösterimi düzenlendi.

Gösterim kapsamında Bayraktar TB3 SİHA, Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı uçuş gerçekleştirdi. Gösterim sırasında Bayraktar TB3 SİHA, Roketsan tarafından üretilen MAM-L mühimmatları ile başarılı bir atış gösterimi de icra etti.

İtalya heyeti Çorlu'daki temasların ardından Baykar'ın İstanbul'daki ana yerleşkesi olan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne geçti. Burada Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Baykar'ın proje yöneticileri tarafından heyete, devam eden projeler ve gelecekteki teknolojik vizyon hakkında kapsamlı brifing verildi.

Ziyaret, yapılan sunumlar ve görüşmelerin ardından heyetin İstanbul'dan ayrılmasıyla sona erdi.