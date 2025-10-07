Baykar'a İtalya'dan üst düzey ziyaret! KIZILELMA’nın uçuşunu izlediler
İtalya Savunma Bakanlığı heyeti, Baykar'ın Tekirdağ ve İstanbul'daki tesislerini ziyaret ederek geliştirilen teknolojileri yerinde inceledi. Gösterim kapsamında Bayraktar TB3 SİHA, Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı uçuş gerçekleştirdi. Gösterim sırasında Bayraktar TB3 SİHA, Roketsan tarafından üretilen MAM-L mühimmatları ile başarılı bir atış gösterimi de icra etti.
İtalya Savunma Bakanlığı heyeti, Baykar'ın Tekirdağ ve İstanbul'daki tesislerini ziyaret ederek geliştirilen teknolojileri yerinde inceledi.
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar'ı ziyaret eden İtalya Savunma Bakanlığı heyetine, İtalya Savunma Bakan Yardımcısı Matteo Perego di Cremnago başkanlık etti.
İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Antonio Conserva, İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Carmine Masiello, İtalya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Koramiral Giuseppe Berutti Bergotto'nun yanında, İtalyan savunma sanayisi devi Leonardo'nun Strateji ve İnovasyondan Sorumlu Eş Başkanı Simone Ungaro ile İş Geliştirmeden Sorumlu Eş Başkanı Carlo Gualdaroni de ziyarette hazır bulundu.
Heyette İtalyan ordusunun hava, kara ve deniz komutanlıklarının farklı birimlerinden komutanlar da yer aldı.
İtalyan heyetine ziyaret sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci eşlik etti.
Bayraktar TB3 SİHA, AKINCI TİHA VE KIZILELMA'DAN UÇUŞ
Heyetin ilk durağı Baykar'ın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi oldu. Burada misafir heyete yönelik özel bir uçuş gösterimi düzenlendi.
Gösterim kapsamında Bayraktar TB3 SİHA, Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı uçuş gerçekleştirdi. Gösterim sırasında Bayraktar TB3 SİHA, Roketsan tarafından üretilen MAM-L mühimmatları ile başarılı bir atış gösterimi de icra etti.
İtalya heyeti Çorlu'daki temasların ardından Baykar'ın İstanbul'daki ana yerleşkesi olan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne geçti. Burada Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Baykar'ın proje yöneticileri tarafından heyete, devam eden projeler ve gelecekteki teknolojik vizyon hakkında kapsamlı brifing verildi.
Ziyaret, yapılan sunumlar ve görüşmelerin ardından heyetin İstanbul'dan ayrılmasıyla sona erdi.
