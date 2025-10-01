01 Ekim 2025, Çarşamba
Başkan Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'u kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 19:07 Güncelleme: 01.10.2025 19:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

