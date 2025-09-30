Peygamberlere küfür ve hakaret etmişti: O hadsiz komedyene gereği yapıldı! Ters kelepçeli tutuklama
Sosyal medyada yayınlanan bir videoda peygamberler Hz. Musa ve Hz. İsa hakkında küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği iddiasıyla hakkında re'sen soruşturma başlatılarak gözaltına alınan sözde komedyen Egemen Şimşek, çıkarıldığı mahkemece 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerindeki bir videoda peygamberler Hz. Musa ve Hz. İsa hakkında küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği öne sürülen komedyen Egemen Şimşek hakkında re'sen soruşturma başlattı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Şimşek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
