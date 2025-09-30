Peygamberlere küfür ve hakaret etmişti: O hadsiz komedyene gereği yapıldı! Ters kelepçeli tutuklama

30 Eylül 2025, Salı
30.09.2025
Sosyal medyada yayınlanan bir videoda peygamberler Hz. Musa ve Hz. İsa hakkında küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği iddiasıyla hakkında re'sen soruşturma başlatılarak gözaltına alınan sözde komedyen Egemen Şimşek, çıkarıldığı mahkemece 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerindeki bir videoda peygamberler Hz. Musa ve Hz. İsa hakkında küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği öne sürülen komedyen Egemen Şimşek hakkında re'sen soruşturma başlattı.

PEYGAMBERLERE KÜFÜR VE HAKARET ETMİŞTİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Şimşek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Egemen Şimşek, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

