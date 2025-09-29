Başkan'dan Gazze planına ilişkin açıklama: Türkiye olarak bizde katkı vermeye devam edeceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beyaz Saray'da gerçekleşen ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye olarak sürece katkı vermeye devam edeceklerini vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Trump'ın gösterdiği çabaya ve liderliği takdir ettiğini belirtti. Akabinde sözlerine devam eden Başkan Erdoğan Türkiye olarak sürece katkı vermeye devam edeceklerini vurguladı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:
Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum. Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz.
20 MADDELİK GAZZE PLANI AÇIKLANDI
ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisi açıklandı.
Beyaz Saray'ın ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından, "Başkan Trump'ın Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" olarak adlandırılan 20 maddelik çözüm planı yayımlandı.
Planda, iki tarafın da teklifi kabul etmesi durumunda, "savaşın derhal sona ereceği" ve "İsrail güçleri esirlerin serbestisine hazırlanmak için üzerine anlaşılan hatta çekileceği." ifadesine yer verildi.
Bu süreçte hava saldırıları ve topçu bombardımanının durdurulacağı belirtilirken, "tam aşamalı geri çekilme için koşullar oluşana kadar savaş hatlarının olduğu gibi kalacağı" kaydedildi.
İsrail'in bu anlaşmayı kamuoyuna açık şekilde kabul etmesinden itibaren 72 saat içinde, hayatta olan ve olmayan tüm esirlerin iade edilmesini öngören planda, "Tüm rehineler serbest bırakıldığında, İsrail, 7 Ekim 2023'ten sonra gözaltına alınan 250 müebbet hapis cezası mahkumunu ve bu kapsamda gözaltına alınan tüm kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere 1700 Gazzeliyi serbest bırakacak." ifadesi kullanıldı.
Planda, İsrail'in, naaşı verilecek her İsrailli esir karşılığında 15 Gazzelinin cenazesini bırakacağı kaydedildi.
"Tüm rehineler iade edildikten sonra, barış içinde bir arada yaşamayı ve silahlarını bırakmayı taahhüt eden Hamas üyelerine af tanınacak." maddesinin yer aldığı planda, Gazze'den ayrılmak isteyen Hamas üyelerine, onları kabul eden ülkelere güvenli geçiş imkanı sağlanacağı belirtildi.
Planda, anlaşmanın kabul edilmesi halinde Gazze Şeridi'ne "derhal yardım gönderileceği" vadedilerek, yardım miktarlarının en az 19 Ocak 2025 tarihli insani yardımla ilgili anlaşmada yer alanlarla tutarlı olacağı vurgulandı.
