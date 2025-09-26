Yalova Adliyesi girişinde silahlı saldırı! Tanık olarak ifade vermeye gelirken öldürüldü

26 Eylül 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 26.09.2025 11:29
Yalova adliyesine tanık olarak ifade vermeye gelen bir kişi husumetlisi olan kişi tarafından silahla öldürüldü. Olayda bir kişi de yaralanırken, kaçan şüpheli Köpek Eğitim Merkezi bahçesinde yakalandı.

Olay sabah 09.56 sıralarında Süleymanbey Mahallesi Hakim Sadettin Berki Caddesi Yalova adliyesi önünde meydana geldi.

YALOVA'DA ADLİYEDE SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ

Bursa'da yaşanan bir yaralama olayı için Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya tanıklık yapmaya gelen 40 yaşındaki H.T. husumetlisi olduğu Ö.A. (31) isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda 77 yaşındaki E.K. da sol diz kapağından yaralandı.

Kaçan şüpheli Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü bahçesindeki Köpek Eğitim Merkezi civarında yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatırken, şüphelinin emniyette sorgusu sürüyor.

