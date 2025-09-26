Yalova Adliyesi girişinde silahlı saldırı! Tanık olarak ifade vermeye gelirken öldürüldü
Yalova adliyesine tanık olarak ifade vermeye gelen bir kişi husumetlisi olan kişi tarafından silahla öldürüldü. Olayda bir kişi de yaralanırken, kaçan şüpheli Köpek Eğitim Merkezi bahçesinde yakalandı.
Olay sabah 09.56 sıralarında Süleymanbey Mahallesi Hakim Sadettin Berki Caddesi Yalova adliyesi önünde meydana geldi.
Bursa'da yaşanan bir yaralama olayı için Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya tanıklık yapmaya gelen 40 yaşındaki H.T. husumetlisi olduğu Ö.A. (31) isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda 77 yaşındaki E.K. da sol diz kapağından yaralandı.
Kaçan şüpheli Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü bahçesindeki Köpek Eğitim Merkezi civarında yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatırken, şüphelinin emniyette sorgusu sürüyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın 46 yılın en yüksek seviyesini gördü! Altın 2026’da ne olacak, alım satım için doğru zaman mı? İslam Memiş A Haber'de uyardı
- “HAYIRLI CUMALAR” mesajları: En yeni, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma sözleri
- Bolu’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu? Bolu deprem AFAD-KANDİLLİ (26 Eylül 2025) son depremler
- Bu haftaki Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? 26 Eylül Cuma hutbesi TAM METNİ OKU-PDF İNDİR
- Optik İllüzyon Testi: Hayvanlarla dolu görselde 5 gizli farkı 10 saniyede bulabilir misin?
- Haftalık menünüzde var! Uzmanlardan uyarı: O yiyecekler zihninizi esir alıyor
- KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Alan Bilgisi ve GY-GK sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?
- SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI | Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- Bir kasesi şifa dolu! Bağışıklığı güçlendiriyor, gribe kalkan oluyor: Düzenli içildiğinde yaşlanmayı geciktiriyor
- YKS ek tercih başvuru ücreti ne kadar, kaç tercih hakkı var? YKS 2. tercih başvuru ücretleri nereden, nasıl yapılacak?
- 25 EYLÜL PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI: Bugünkü maçlar neler, saat kaçta, hangi kanalda?
- A101 AKTÜEL KATALOG 25 EYLÜL: A101 Aldın Aldın kataloğu bu hafta sürprizlerle dolu! Süpürge, ütü, düdüklü tencere, kahve makinesi