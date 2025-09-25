26 Eylül 2025, Cuma

Başkan Erdoğan-Trump zirvesinde dikkat çeken detay! "Trump'ın o hareketi Netanyahu'ya mesajdı"
Başkan Erdoğan-Trump zirvesinde dikkat çeken detay! Trump’ın o hareketi Netanyahu’ya mesajdı

Başkan Erdoğan-Trump zirvesinde dikkat çeken detay! "Trump'ın o hareketi Netanyahu'ya mesajdı"

Giriş: 25.09.2025 22:39
Güncelleme:25.09.2025 22:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki zirvesi sonrası detayları aktaran A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Sapmaz. Trump'ın Başkan Erdoğan'ın sandalyesini çekerek oturmasına yardımcı olduğu kareye ilişkin "Ama Cumhurbaşkanına yapması bunun başka bir mesaj anlamına geldiğini düşünüyorum Netanayahu'ya ve onu destekleyenlere karşı. Donald Trump'ı bu kadar neşeli görmedim diyebilirim. Çok neşeli ve buradaki ana mesaj Netanyahu'ya. Ondan ne cevap gelecek bakmak lazım." dedi.
