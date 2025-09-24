AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP’ye tepki: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar

24 Eylül 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 11:20 Güncelleme: 24.09.2025 11:42
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP yönetiminin Başkan Erdoğan’a yönelttiği asılsız iddialara tepki gösterdi. Çelik, CHP'nin "siyasi misyoner” gibi hareket ettiğini belirtirken "Hiçbir milli hassasiyet ölçüsüne ve gerçeklere saygı göstermiyorlar." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı asılsız iddialarda hedef alan CHP yönetimine sert tepki gösterdi.

İşte Çelik'in o sözleri:

"SİYASİ MİSYONERLER"

"CHP ve bazı muhalefet partileri adına konuşanların Sayın Cumhurbaşkanımızı sürekli yabancı siyasetçileri esas alarak hedef almaları ibretlik bir durumdur. Bunlar "SİYASİ MİSYONER" gibi hareket ediyorlar. Hiçbir milli hassasiyet ölçüsüne ve gerçeklere saygı göstermiyorlar."

MESNETSİZ SÖZLERİ YAYMAK İÇİN HAZIRDA BEKLİYORLAR

"Yabancı bir siyasetçi Cumhurbaşkanımıza dönük bir söz söylediği zaman bunun ilk alıcısı muhalefet partilerimizin bazı siyasetçileri oluyor. Bunlar, yabancı siyasetçilerin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza dönük mesnetsiz sözlerini yaymak için "SİYASİ UYDU" gibi hareket ediyorlar. Kuşkusuz bu sağlıksız ve siyasi olarak da son derece sakıncalı bir durum."

KURULAN HER MASADA BAŞKAN ERDOĞAN VAR

"Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakının sesi, bölgesel ve küresel barışın en önde gelen siyasi liderlerinden biri olduğu, tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçektir. Kurulan her barış masasında ve diplomasi zemininde Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyaseti uluslararası bir referans haline gelmiştir.

Bu gerçeklere karşı çarpık bir yaklaşım geliştirenlerin amaçları ve misyonları bellidir."

