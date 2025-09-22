TELE 1’de skandal KJ! Başkan Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’yu bir tuttular

Başkan Erdoğan BM'de bir kez daha Gazze'nin sesi olacak. (A Haber arşiv)

ERDOĞAN GAZZE'NİN HAKKINI SAVUNACAK

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye giden Başkan Erdoğan'ın burada Donald Trump başta olmak üzere birçok liderle görüşmelerde bulunacağı bildirilmişti. Ayrıca Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmada İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı bir kez daha dünyanın yüzüne vurması bekleniyor.