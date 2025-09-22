TELE 1'de skandal KJ! Başkan Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu'yu bir tuttular
CHP'nin yandaşı olan medya kuruluşları arasında bulunan TELE 1, yine büyük bir skandala imza attı. Gazze'deki mazlumların hakkını sürekli olarak savunan ve Filistin'in sesi olan Başkan Erdoğan, bölgedeki soykırımın sorumlusu eli kanlı katil Netanyahu'ya benzetilerek "RTE'nin Netanyahu'dan farkı ne?" yazısı KJ olarak ekranlara verildi.
CHP yandaşı medya kuruluşlarından ve manipülatif, algı operasyonu haberlerin çıkış noktalarından olan TELE 1'de dün (21 Eylül) yayınlanan programda büyük bir skandala imza atıldı. Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretinin konuşulduğu programda ekrana verilen KJ, büyük tepki çekti.
ERDOĞAN GAZZE'NİN HAKKINI SAVUNACAK
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye giden Başkan Erdoğan'ın burada Donald Trump başta olmak üzere birçok liderle görüşmelerde bulunacağı bildirilmişti. Ayrıca Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmada İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı bir kez daha dünyanın yüzüne vurması bekleniyor.
SOYKIRIMCI NETANYAHU İLE BİR TUTTULAR
Tüm bunlara rağmen TELE 1'de Başkan Erdoğan'ın ABD seyahatinin konuşulduğu programda ekranlara "RTE'nin Netanyahu'dan farkı ne?" şeklinde skandal bir KJ verildi. Gazze'deki mazlumların hakkını korkusuzca savunanan birkaç liderden biri olan Erdoğan'ın, soykırımın sorumlusu İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu'ya benzetilmesi büyük tepki çekti.
