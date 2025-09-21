TOKİ'nin indirimi kampanyası başlıyor! Borcunu kapatana yüzde 25 indirim
TOKİ, borcunu erken ödeyip tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri sahipleri için %25 indirim kampanyası başlatıyor. Yarın başlayacak kampanyadan, borcun tamamını kapatamayan vatandaşlar da en az yüzde 25’lik peşin ödeme yapmaları halinde yararlanabilecek. Kampanyadan faydalanabilmek için başvuru tarihine kadar güncel taksitin ödenmiş olması, geriye dönük taksit ya da emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyasını yarın başlatıyor.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TOKİ borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 oranında indirim uygulanacak. Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.
KONUT VE İŞ YERLERİ BORÇLARINA İNDİRİM
İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunacak. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekecek. Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.
BANKALARDAN KONUT KREDİSİ KULLANABİLECEK
Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları bankaya giderken Site Yönetiminden 'alacakları borcu yoktur' belgesi ve ilgili Belediyeden alacağı emlak beyan değerini gösterir belgeyi de yanında götürmesi gerekiyor.
