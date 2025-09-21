Tek ihalede 40 milyonluk vurgun! Bayrampaşa’da yolsuzluğa Hasan Mutlu imzası

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu (ahaber.com.tr)

"SEN YANLIŞ HESAP YAPMIŞSIN"

Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yanına giderek ihaledeki miktar ile alakalı durumu kendisine ilettiğini söyleyen teknik uzman, Mutlu'nun kendisine "Dosyada bir hata yok, sen hesabı yanlış yapmışsındır." dediğini söyledi.

Soruşturma kapsamında ifade veren Bayrampaşa Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü teknik uzmanı Hatice Baddal ifadesinde şunları kaydetti:

İHALE EVRAKLARINI İNCELETMEK İSTEMEDİLER

"Ben Bayrampaşa Belediyesi'nde 2014 yılından bu yana çalışmaktayım. O zamandan 2025 Nisan ayına kadar, Fen İşleri Müdürlüğü'nde mimar olarak çalıştım. 2025 Nisan ayında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nde teknik uzman olarak çalışmaktayım.

2024 yılı aralık ayında Bayrampaşa Belediyesi'nin '2025 Yılı İlçe Genelinde Bordür, Tretuvar, Asfalt Bakım-Onarım, Yapım ve Muhtelif İnşaat İşleri Yapılması İşi' ile ilgili olarak bir ihale yapıldı.

Ben bu ihalede komisyon üyesiydim ve ihale ile alakalı olarak yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 21/2. Maddesi gereğince ben ihale evraklarını incelemek istediğimi Mustafa Safa Rüzgaroğlu'na söyledim. Ancak kendisi 'Bugün git, yarın gel.' diyerek ihale gününe kadar beni oyaladı.