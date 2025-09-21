CHP'de "planlı" olağanüstü kurultay: Muhalif isimler protesto edip katılmayacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

Para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi gibi gündemi sarsan iddialarla anılan 2023 yılındaki olaylı kurultay, parti içi şikayetler ve itiraflarla mahkemelik olmuştu.

Söz konusu kurultay ile göreve gelen mevcut parti yönetimi, ilk duruşmadan bu yana dava sürecini manipüle edip sonuçsuz bırakabilmek için her yolu denemeye devam ediyor.

ALIŞKANLIĞA DÖNÜŞTÜ



Sabah'ın haberine göre ay başında mahkeme kararıyla İstanbul il yönetimine el çektirilmesi sonrası büyük panik yaşayan CHP yönetimi, nisan ayında olduğu gibi bir kez daha kurultay kartına sarıldı.

15 Eylül'deki şaibeli kurultay davasından yine erteleme çıkmasıyla rahat bir nefes alan parti yönetimi, bugün saat 10.00'da Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde olağanüstü kurultayı toplayacak.

Mahkeme sürecini biraz daha çıkmaza sürüklemek adına, kasım ayı başında ise bu kez 39. Olağan Kurultay'ın yapılması bekleniyor.