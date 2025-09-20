Macron'un eşi "kadın" olduğunu kanıtlayacak! Fransa'da şok iddia: Erkek olarak dünyaya geldi!
Fransa’da son günlerden gündemden düşmeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron’un erkek olduğu tartışması Fransa’dan ABD’ye taşındı. Amerika’da ünlü bir yorumcunun Brigitte Macron hakkında yazdığı kitabın milyonlarca satması iddiaları alevlendirdi. Brigitte Macron “kadın” olduğunu kanıtlamak için ABD’de gerçekleştirilecek bir mahkemeye katılmaya hazırlanıyor. A Haber Muhabiri Ömer Aydın, olaya ilişkin son bilgileri Fransa’dan canlı yayına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi ABD'deki bir mahkemeye Fransız First Lady'nin gerçekten kadın olduğuna dair fotoğraf ve bilimsel kanıt sunacak.
2017'DEN BU YANA İDDİALAR GÜNDEMDE
Konuya ilişkin son gelişmeleri Fransa'dan aktaran A Haber Muhabiri Ömer Aydın şu ifadeleri kullandı:
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçildiği 2017 yılından bu yana sürekli olarak gündeme gelen ve çok tartışılan bir konu bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yılın Ocak ayından itibaren milyonlarca kişinin ilgisini çeken bir iddia.
MİLYONLARCA SATAN O KİTAP!
Konu Macron'un kendisinden hayli yaşça büyük eşinin bir erkek olduğu veya bir erkek olarak dünyaya geldiği daha sonra cinsiyet değiştirdiğiyle ilgili iddialar, komplo teorileri ve özellikle sosyal medya güçlendiren nedenler de yok değil aslında. Bir edebiyat öğretmeni olan Fransa First Lady'sinin daha önceki gençliğine dair Macron'dan önceki günlerine ait herhangi bir görsel veya iz bulmak zor. Bu nokta özellikle Fransa'da yıllardır tartışılıyor.
"KADIN DEĞİL ERKEK OLARAK DÜNYAYA GELDİ"
ABD'de bir yorumcu ve sosyal medyada oldukça etkili olan bir kişi hem belgeseller serisi hazırladı hem de milyonlarca adet satan "Brigitte Olmak" isimli bir kitap yazdı. Brigitte Macron'un aslında cinsiyet değiştirdiğini kadın değil bir erkek olarak dünyaya geldiğini iddia ediyor.
FRANSA-ABD İLİŞKİLERİ GERİLDİ
Bu iddiadan dolayı yaz boyunca ABD ve Fransa ilişkileri de gerilmişti. Bir mahkeme sürecine gidildi.
FRANSA'YI KİM YÖNETİYOR?
Fransa özelinde bu işin bu kadar çok konuşulmasında ki neden de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron üzerindeki eşinin büyük etkisi, yani Fransa'yı Emmanuel Macron değil perde arkasında Brigitte Macron'un ve pek de gündeme gelmeyen ailesinin yönettiği belirtiliyor.
