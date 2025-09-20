Macron'un eşi "kadın" olduğunu kanıtlayacak! Fransa'da şok iddia: Erkek olarak dünyaya geldi!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi ABD'deki bir mahkemeye Fransız First Lady'nin gerçekten kadın olduğuna dair fotoğraf ve bilimsel kanıt sunacak.

2017'DEN BU YANA İDDİALAR GÜNDEMDE

Konuya ilişkin son gelişmeleri Fransa'dan aktaran A Haber Muhabiri Ömer Aydın şu ifadeleri kullandı:

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçildiği 2017 yılından bu yana sürekli olarak gündeme gelen ve çok tartışılan bir konu bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yılın Ocak ayından itibaren milyonlarca kişinin ilgisini çeken bir iddia.

MİLYONLARCA SATAN O KİTAP!

Konu Macron'un kendisinden hayli yaşça büyük eşinin bir erkek olduğu veya bir erkek olarak dünyaya geldiği daha sonra cinsiyet değiştirdiğiyle ilgili iddialar, komplo teorileri ve özellikle sosyal medya güçlendiren nedenler de yok değil aslında. Bir edebiyat öğretmeni olan Fransa First Lady'sinin daha önceki gençliğine dair Macron'dan önceki günlerine ait herhangi bir görsel veya iz bulmak zor. Bu nokta özellikle Fransa'da yıllardır tartışılıyor.