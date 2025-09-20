Macron'un eşi "kadın" olduğunu kanıtlayacak!

Fransa’da son günlerden gündemden düşmeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron’un erkek olduğu tartışması Fransa’dan ABD’ye taşındı. Amerika’da ünlü bir yorumcunun Brigitte Macron hakkında yazdığı kitabın milyonlarca satması iddiaları alevlendirdi. Brigitte Macron “kadın” olduğunu kanıtlamak için ABD’de gerçekleştirilecek bir mahkemeye katılmaya hazırlanıyor. A Haber Muhabiri Ömer Aydın, olaya ilişkin son bilgileri Fransa’dan canlı yayına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.