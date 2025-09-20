20 Eylül 2025, Cumartesi
İsrail-Amerika ilişkileri çıkmazda mı? A Haber’de çarpıcı yorum: Bunlar oyalama taktikleri

İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik sürdürdüğü katliamlarına dünyadan da tepkiler çığ gibi büyüyor. Konuya ilişkin The Economist’in gündeme taşıdığı haberde Netanyahu’nun ABD ile ilişkinlerinin söylenenin aksine mükemmel olmadığı belirtilirken öte yandan Fransa’nın Filistin’i tanıma kararı da gündeme gelen başlıklar arasında yer aldı. A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler, İsrail’in bilgi tekelini kaybettiğini bununla Siyonist yönetimi eleştirmenin artık Yahudi düşmanlığı anlamına gelmediğini kaydetti. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ise Fransa’nın ve akabinde İngiltere’nin Filistin’i tanıma kararına değinerek, “Bunlar oyalama taktikleridir” dedi.

İsrail katliamlarına tepkiler dünyanın her yerinden gelmeye devam ederken, bölgede yaşanan insanlık krizine ön büyük tepkiyi verenler arasında Hollywood yıldızları da yer aldı. Amerikan medyasında ABD-İsrail ilişkileri ele alınırken The Economist'in gündeme taşıdığı haberle "Netanyahu ABD ile ilişkilerin mükemmel olduğunu söylese de durum öyle değil" denilerek "İsrail Amerika'yı kaybediyor" söylemi oluşmaya başladı.

İSRAİL-AMERİKA İLİŞKİLERİ ÇIKMAZDA MI?

"ABD-İSRAİL İLİŞKİLERİ SALLANTIDA"

Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun da İsrail'i ziyaretinde Ağlama Duvarı'nda İsrail Başbakanı Bimyamin Netanyahu ile verdiği poz eleştirilere neden olmuştu. ABD-İsrail ilişkinlerini gündemine alan The Ekonomist gazetesi, sürecin söylenenin aksine iyi gitmediğine dair bir haber yayımladı. Buna göre; "Netanyahu ABD ile ilişkilerin mükemmel olduğunu söylese de durum öyle değil.", "İsrail Amerikan kamuoyundaki değişimden endişe duyuyor entegre etmek için zamana ihtiyaç var.", "İsrail Amerika'yı kaybediyor" ifadelerine yer verildi.

"SİYONİST YAPI BİLGİ TEKELİNİ KAYBETTİ"

Konuyu A Haber'de değerlendiren SETA Dış Politika Araştırmacısı Doç. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan, 7 Ekim sonrasında yaşanan en büyük değişimin işgal devletinin bilgi üretme tekelini kaybetmeye başladığını belirterek şöyle konuştu:

"7 Ekim sonrasında en önemli değişim işgal devletinin bilgi üretme tekelini kaybetmesiyle başladı. Şu an Siyonist yönetimin epistemik mağlubiyetle yüzleştiğini ifade etmemiz gerekiyor. 7 Ekim öncesinde yerkürede herhangi bir akademisyen, siyasetçi entelektüel veya sanatçı işgal devletinin saldırgan tutumunu ya da Filistin topraklarında yaptığı hukuk dışı eylemleri eleştirmeye kalksa hemen Siyonist lobi devreye girer ve o kişi antisemitiklikle yani Yahudi düşmanlığıyla suçlanır ve akabinde antisemitik olmadığını dünyaya kanıtlamaya çalışırdı.

Ancak bugün gelinen durum itibariyle şunu görüyoruz ki artık sizin Siyonist yönetimi eleştiriyor olmanız Yahudi düşmanı olduğunuz anlamına gelmiyor.

MACRON: PAZARTESİ FİLİSTİN'İ TANIYACAĞIZ

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ise ABD-İsrail ilişkileri meselesinin ardından Fransa ve İngilere'nin Filistin Devletini tanıma kararına değinerek, söz konusu adımların perde arkasında oyalama taktikleri olduğunu belirterek şöyle konuştu:

İngiltere ile Fransa beklenmedik bir şekilde ortaya çıktılar ve Eylül'de Filistin'i tanıyacağız açıklaması yaptılar. Bende burada şunu sorarım: Madem tanıyacaksın Eylül niye? Neden hemen tanımıyor da Eylül'ü bekliyor?

"BUNLAR OYALAMA TAKTİKLERİ"

Bunu dillendirdiğinde kendi halkın Filistin'e destek yürüyüşleri yaparken atlı polislerinle kendi halkını ezersen bende o zaman hangi İngiltere gerçek diye sorarım!

Kan gövdeyi götürürken tanımak neyi değiştirecek? Orada bir tahta kapıyı kırıp açamadınız o kapının ardındaki insani yardım malzemelerini içeriye sokamadınız. Ama "ben tanıyorum" bu gaz alma operasyonudur.

Oyalama taktikleridir bunlar. Ben İngiltere'nin de Fransa'nın da samimiyetini sorgularım. Çünkü Orta Doğu coğrafyasına bela kanserli hücreyi buraya yerleştiren Londra'nın ta kendisidir.

