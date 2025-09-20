İsrail-Amerika ilişkileri çıkmazda mı? A Haber’de çarpıcı yorum: Bunlar oyalama taktikleri

İsrail katliamlarına tepkiler dünyanın her yerinden gelmeye devam ederken, bölgede yaşanan insanlık krizine ön büyük tepkiyi verenler arasında Hollywood yıldızları da yer aldı. Amerikan medyasında ABD-İsrail ilişkileri ele alınırken The Economist'in gündeme taşıdığı haberle "Netanyahu ABD ile ilişkilerin mükemmel olduğunu söylese de durum öyle değil" denilerek "İsrail Amerika'yı kaybediyor" söylemi oluşmaya başladı.

"ABD-İSRAİL İLİŞKİLERİ SALLANTIDA"

Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun da İsrail'i ziyaretinde Ağlama Duvarı'nda İsrail Başbakanı Bimyamin Netanyahu ile verdiği poz eleştirilere neden olmuştu. ABD-İsrail ilişkinlerini gündemine alan The Ekonomist gazetesi, sürecin söylenenin aksine iyi gitmediğine dair bir haber yayımladı. Buna göre; "Netanyahu ABD ile ilişkilerin mükemmel olduğunu söylese de durum öyle değil.", "İsrail Amerikan kamuoyundaki değişimden endişe duyuyor entegre etmek için zamana ihtiyaç var.", "İsrail Amerika'yı kaybediyor" ifadelerine yer verildi.