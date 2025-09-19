Rubio Mescid’i Aksa’nın altını mı kazıyor? A Haber’de dikkat çeken yorum: ABD suç ortaklığı yapıyor

Son dönemlerde İsrail saldırganlığı Orta Doğu'da yeni krizlerin kapısını aralarken yapılan her saldırı sonrası ABD'nin İsrail'i ziyareti dikkat çekiyor. Yapılan Katar saldırısı sonrasında da Rubio'nun İsrail'i ziyaret ederek Ağlama Duvarı'nda Netanyahu ile poz vermesi bölgede krizi hat safhaya taşıtı.

YAPILAN HER KATLİAMDAN SONRA KATİL BİBİ'YE ZİYARET

ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail ile ilgili olan kararı değerlendiren Gazeteci Abdülkadir Selvi, sorunun yalnızca İsrail değil aynı zamanda bir ABD'de sorunu olduğuna dikkat çekti. Selvi konuya ilişkin yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

Bugün Amerika'nın İsrail ile ilgili kararı veto etmesi de bir kez daha gösterdi ki bu katliamlarda sorun yalnızca İsrail değil sorun aslında Amerika. Sorun Netanyahu değil sorun Trump, Rubio ve ondan önceki Blinken. Her yaptıkları katliamlardan sonra İsrail'e gidiyorlar, çok güçlü bir destek veriyorlar. Ve İsrail'in karşısında olan devletleri tehdit ediyorlar.