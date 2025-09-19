Rubio Mescid’i Aksa’nın altını mı kazıyor? A Haber’de dikkat çeken yorum: ABD suç ortaklığı yapıyor
İsrail’in Gazze’de katliamları bölgede insanlık krizini daha da derinleştirirken bölgede Siyonist saldırganlığı Katar’a yapılan saldırı ile daha da gerilmiş durumda. Saldırı sonrasında Trump’tan tepkisel bir açıklama beklenirken ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun İsrail’e gelerek ağlama duvarında Netanyahu ile verdiği görüntüler “Mescid’i Aksas’nın altı mı kazılıyor?” sorusunu gündeme taşıdı. Konu A Haber canlı yayınında değerlendirilirken, Gazeteci Abdülkadir Selvi, Rubio’nun böylesi kritik bir aşamada İsrail ziyaretinin büyük bir mesaj taşıdığını belirterek ABD’nin suç ortaklığı yaptığını vurguladı.
Son dönemlerde İsrail saldırganlığı Orta Doğu'da yeni krizlerin kapısını aralarken yapılan her saldırı sonrası ABD'nin İsrail'i ziyareti dikkat çekiyor. Yapılan Katar saldırısı sonrasında da Rubio'nun İsrail'i ziyaret ederek Ağlama Duvarı'nda Netanyahu ile poz vermesi bölgede krizi hat safhaya taşıtı.
YAPILAN HER KATLİAMDAN SONRA KATİL BİBİ'YE ZİYARET
ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail ile ilgili olan kararı değerlendiren Gazeteci Abdülkadir Selvi, sorunun yalnızca İsrail değil aynı zamanda bir ABD'de sorunu olduğuna dikkat çekti. Selvi konuya ilişkin yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:
Bugün Amerika'nın İsrail ile ilgili kararı veto etmesi de bir kez daha gösterdi ki bu katliamlarda sorun yalnızca İsrail değil sorun aslında Amerika. Sorun Netanyahu değil sorun Trump, Rubio ve ondan önceki Blinken. Her yaptıkları katliamlardan sonra İsrail'e gidiyorlar, çok güçlü bir destek veriyorlar. Ve İsrail'in karşısında olan devletleri tehdit ediyorlar.
AĞLAMA DUVARINDA NETANYAHU İLE POZ!
Mesela Katar'ı ele alalım. Güvenliği ABD'ye teslim etmiş bir körfez ülkesi. Trump en son gittiğinde 1.2 trilyon dolar para verdi. Körfez ülkesi de "ABD bizim güvenliğimizi sağlıyor" diye konfor içindeler. Bu konforun geçerli olmadığı ortaya çıktı. Ancak Rubio önce İsrail'e gitti ve o görüntüleri verdi. Görüşmeyi de Başkanlık Ofisinde de verebilirdi. Tam tersine ağlama duvarında görüştü. Ağlama duvarından sonra o tünele girdi. Başına Kipa taktı. Bir mesaj verdi. Bu Katar'a ve Körfez ülkelerine bir mesajdı. Ayrıca Filistin'i tanımak isteyen İngiltere, Fransa, Malta ve Kanada gibi ülkelere mesajdı.
"YALANCI BAŞKAN"
En sonunda Katar'a gitti. "Bu işi abartmayın" dendi. Trump da dedi ki "Ben konuştum. İkinci kez vurmayacak." Peki soruyorum sen bu konuda Netanhahu'dan güvence aldın mı? O kadar yalancı bir Amerikan başkanı ki, Beyaz Saray'da dediği şey, "Sizinle birlikte haberim oldu" dedi. Ama görüldü ki 51 dakika önceden haber vermişler. Bilgisi vardı, bunu da gizledi.
Böyle bir kritik bir dönemde İsrail'e giden Amerika İsrail'e destek veriyor. BM Güvenlik Konseyi Kararları'nı veto ediyor. Böylece bu katliamın suç ortağı çünkü asıl güç Amerika.
"SALDIRI KATAR'DA ORTAK TATBİKAT SIRASINDA OLDU"
Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer: Suudi Arabistan, Ürdün hava sahasını kullanıyorlar. Saldırı esnasında İsrail uçakları Sudilerin hava sahasına girdiklerinde F-15'ler var. Yani görmemeleri mümkün değil. Ayrıca Suudi Arabistan patriotları pasif durumda. Kim bunu pasif edebilir? Sadece Pentagon. Düşmeyi basar orada kilitler ve pasif durumda bırakır. Ayrıca daha enteresan olan kısımsa tam vurulma esnasında Katar hava kuvvetlerine ait F-15'ler ile ABD Hava Kuvvetleri ortak tatbikat yapıyor. Burada herkes her şeyi biliyor ama hiçbir şey yapmıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik İllüzyon: İki resim arasında kaç fark bulunuyor? Farkları 9 saniyede görebilen çıkmadı
- Teşkilat 6. sezon ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi bu hafta var mı, hangi gün yayınlanacak ?
- Çevrimiçi nasıl yazılır? TDK’ye göre doğru yazılışı ne?
- Gaziler Günü ne zaman, önemi ne? Gaziler Günü sözleri ve mesajları…
- Konut kredisi faizleri güncellendi: 1 milyon TL için geri ödeme tutarı ne kadar? Uzman A Haber’de hesapladı
- Yumurta haşlarken çatlamaya son! Bu yöntemle yumurtalar kolayca soyuluyor
- Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları | 18 Eylül 630 şehit yakını atamaları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
- Aşk ve Gözyaşı ne zaman başlıyor, bu hafta mı? ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı’nın konusu ne, oyuncuları kim?
- ŞOK 17-23 Eylül kataloğu: Ev tadilatı yapacaklara fırsat ürünleri geldi! Takım çantası 199 TL, boya 399 TL…
- Lyme Hastalığı nedir, belirtileri neler? Lyme Hastalığı bulaşıcı mı, nasıl tedavi edilir?
- KYK burs başvuruları ne zaman? 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru nasıl yapılır, şartları neler, burs ödemeleri ne kadar?
- El ve ayaklarınız her mevsim üşüyorsa dikkat! Ciddi hastalıkların ilk sinyali olabilir