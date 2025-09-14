Merdan Yanardağ’dan alevi vatandaşlara yönelik skandal sözler! RTÜK Başkanı Şahin’den açıklama: Gereği yapılacak

14 Eylül 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2025 01:33 Güncelleme: 14.09.2025 02:03
CHP yandaşı TELE1'de çalışan Merdan Yanardağ, yine haddini aşarak halkı aşağılayan sözlerine bir yenisini daha ekledi. Yanardağ programında alevi vatandaşları hedef alarak "Alevinin haini çok olur" diyerek skandal ifadeler kullandı. O sözlere tepkiler peş peşe gelirken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, nefret dolu söylemleri kınadığını belirterek "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bu çirkin sözleri en güçlü şekilde kınıyor, 6112 sayılı Kanun kapsamında gereğinin ivedilikle yapılacağını kamuoyuna bildiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha önce de nefret dolu söylemleriyle gündeme gelen CHP yandaşı Merdan Yanardağ, TELE1'de yayınlanan programında yeni bir skandala imza attı.

Yanardağ, alevi vatandaşları hedef alarak ʺAlevilerin haini çok olurʺ ifadelerini kullandı. Skandal açıklamaların ardından vatandaşlar Yanardağ'a tepki gösterdi. (AA)Yanardağ, alevi vatandaşları hedef alarak ʺAlevilerin haini çok olurʺ ifadelerini kullandı. Skandal açıklamaların ardından vatandaşlar Yanardağ'a tepki gösterdi. (AA)

ALEVİ VATANDAŞLARI HEDEF ALDI

Birçok kez vatandaşlara yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanarak tepkilere neden olan Yanardağ, bu kez alevi vatandaşları hedef alarak "Alevi'nin haini çok olur" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Merdan Yanardağ'ın skandal ifadelerini kınadığı belirterek gerekenin yapılacağını belirtti. (AA)RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Merdan Yanardağ'ın skandal ifadelerini kınadığı belirterek gerekenin yapılacağını belirtti. (AA)

O SÖZLERE RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN TEPKİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Yanardağ'ın skandal ifadelerine tepki göstererek açıklamalarda bulundu. Şahin; "Toplumun birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir söz, hangi gerekçeyle söylenirse söylensin mazur görülemez. Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ'ın dile getirdiği "Alevilerin haini çoktur." ifadesi, Alevi vatandaşlarımızı hedef alan; ayrıştırıcı, rencide edici ve toplumsal barışı bozan bir nefret söylemidir." dedi.

RTÜK Başkanı Şahin'in sosyal medya paylaşımı (X- Ekran Görüntüsü) RTÜK Başkanı Şahin'in sosyal medya paylaşımı (X- Ekran Görüntüsü)

"GEREĞİ YAPILACAK"

Ebubekir Şahin açıklamalarının devamında kan donduran ifadeleri en güçlü şekilde kınadığını belirterek "6112 sayılı Kanun kapsamında gereğinin ivedilikle yapılacağını kamuoyuna bildiriyoruz." ifadelerini kullandı.

