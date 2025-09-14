Merdan Yanardağ'dan alevi vatandaşlara yönelik skandal sözler! RTÜK Başkanı Şahin'den açıklama: Gereği yapılacak
CHP yandaşı TELE1'de çalışan Merdan Yanardağ, yine haddini aşarak halkı aşağılayan sözlerine bir yenisini daha ekledi. Yanardağ programında alevi vatandaşları hedef alarak "Alevinin haini çok olur" diyerek skandal ifadeler kullandı. O sözlere tepkiler peş peşe gelirken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, nefret dolu söylemleri kınadığını belirterek "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bu çirkin sözleri en güçlü şekilde kınıyor, 6112 sayılı Kanun kapsamında gereğinin ivedilikle yapılacağını kamuoyuna bildiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Daha önce de nefret dolu söylemleriyle gündeme gelen CHP yandaşı Merdan Yanardağ, TELE1'de yayınlanan programında yeni bir skandala imza attı.
ALEVİ VATANDAŞLARI HEDEF ALDI
Birçok kez vatandaşlara yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanarak tepkilere neden olan Yanardağ, bu kez alevi vatandaşları hedef alarak "Alevi'nin haini çok olur" dedi.
O SÖZLERE RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN TEPKİ
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Yanardağ'ın skandal ifadelerine tepki göstererek açıklamalarda bulundu. Şahin; "Toplumun birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir söz, hangi gerekçeyle söylenirse söylensin mazur görülemez. Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ'ın dile getirdiği "Alevilerin haini çoktur." ifadesi, Alevi vatandaşlarımızı hedef alan; ayrıştırıcı, rencide edici ve toplumsal barışı bozan bir nefret söylemidir." dedi.
