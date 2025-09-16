16 Eylül 2025, Salı
Külliye'de önemli kabul! Başkan Erdoğan TBMM Başkanı Kurtulmuş’u kabul etti

Giriş: 16.09.2025 17:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.


