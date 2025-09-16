İsrail Trump’a suikast planı mı? A Haber’de çarpıcı yorum: ABD’nin Orta Doğu’da vazgeçilmez partneri...

Son günlerde ABD-İsrail arasında Siyasi Aktivist Kirk cinayetine ilişkin gerilim yaşandığı belirtilirken, İsrail'in Trump'a suikast düzenleyeceğine ilişkin ortaya atılan iddialar gündeme oturdu.

"CEBİNİZDE İSRAİL'İN PARÇASINI TAŞIYORSUNUZ" SÖYLEMİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği bir toplantı Amerikan heyetine karşı yaptığı açıklamada, "Peki cep telefonunuz var mı? Tam orada İsrail'in bir parçasını tutuyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı. Konuşmanın yankıları devam ederken ABD'de ortaya atılan başka bir iddia ABD-İsrail gerilimini destekler nitelikte olduğu gözlendi. Buna göre, Trump'ın başkanlık araçlarına İsrailli yetkililer tarafından dinleme cihazları yerleştirildiği iddia edildi. Bununla cihazların elektronik izleme ve veri toplama kapasitesine sahip olduğu, Trump Netanyahu'nun tepkisinden çekindiği için sessiz kaldığı ve iki ülke arasındaki ilişkilerde büyük bir gerilim potansiyelinin olduğu belirtildi.

CHARLİE KİRK'İ İSRAİL ÖLDÜRTTÜ İDDASI

Gazeteci Gaffar Yakınca, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, "Netanyahu ve Trump arasında bir dehşet dengesi var gibi. İkisi birbirine mecbur gibi. Yabancı bir medya kanalı, kapsamlı bir dosya yayınladı. Buna göre iddia şu; "Charlie Kirk'ü İsrail öldürttü" diyorlar. Amerikan kamuoyunda da bu inanış hızla yayılıyor. Zira Charlie Kirk'ün öldürülmesi tam anlamıyla İsrail'in maksadına hizmet ediyor. Ayrıca bir ayrıntı daha var. Dünyada Charlie Kirk'ün öldürülmesiyle bizim bir ilgimiz yoktur diye 4 kere açıklama yapan tek devlet başkanı var o da Netanyahu." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL ABD'NİN KÜÇÜK BİR APARATIDIR"

İsrail ABD ilişkisini değerlendiren Gazeteci Gaffar Yakınca, İsrail'in küçük bir devlet olduğunu bu nedenle ABD'nin bir aparat olarak kullandığını söyledi. Yakınca, "İsrail ABD'nin küçük bir aparatıdır ve Orta Doğu'ya müdahale aygıtıdır. ABD Başkanları İsrail'den vazgeçemez çünkü bu bir yatırımdır" dedi.

"MEŞHUR ELMALI MARKANIN YAZILIMINI DA ONAR YAPIYOR"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Amerikan heyetine yaptığı konuşmaya değinen Yakınca, "Kullandığınız telefonda İsrail'in bir parçasını tutuyorsunuz" sözlerini değerlendirdi. Yakınca, "Burada Netanyahu heyete 'Kullandığınız bütün ürünlerde İsrail'in bir katkısı var. Bunu unutmayın' diyor. Ayrıca 'tüm ürünler İsrail'in bilimsel katkısıyla ilerliyor.' bununla aslında şunu kastediyor; O meşhur elmalı markanın yazılımları İsrail tarafından geliştiriliyor." diye konuştu.

ABD'NİN ORTA DOĞU'DA VAZGEÇİLMEZ PARTNERİ…

Gazeteci Dr. Murat Özer ise ABD-İsrail arasında yaşananlara ilişkin konuşarak, ABD'nin yeni politikalarında Orta Doğu'da tek ve vazgeçilmez partnerinin İsrail olduğu algısında bir değişiklik olduğuna dair emarelerin olduğunu söyledi.

"ÖNCE UZAYA GİTTİ SONRA KATAR'A YÖNELDİ"

İsrail'in Katar'a yönelik saldırı planının ortaya çıkarıldığını belirten Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, konu hakkında değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:

Uçaklar Kızıldeniz'e gidiyor güneye kadar. Yemen'in hemen karşısında oradan uzaya gönderiyor füzeleri uzaydan uçuyor ve gelip Katar'ı vuruyor. Bununla Suudi Arabistan zaten mümkün değil göremezdi zaten. Dolayısıyla teknik olarak durdurabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla İsrail'e yönelik böyle bir aklanma söz konusu o nedenle arada çıkan böyle söylemlerin çok kıymetli ve değerli.