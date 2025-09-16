İsrail Trump’a suikast planı mı? A Haber’de çarpıcı yorum

ABD-İsrail arasında Charlie Kirk’ün öldürülmesi sonrasında gerilim yaşandığına ilişkin pek çok iddia gündeme gelirken ortaya atılan son iddia gündeme bomba gibi düştü. Amerikan medyasında İsrail’in ABD Başkanı Trump’a yönelik suikast planı olduğu öne sürüldü. Konuyu A Haber canlı yayınında değerlendiren uzman isimler ve gazeteciler, akabinde Trump’ın başkanlık aracının İsrail tarafından dinlendiği iddialarını da değerlendirdi. Gazeteci Gaffar Yakınca, Netanyahu’nun Amerikan heyetine karşı yapığı “cep telefonu” imasına değindi. Yakınca, “O meşhur elmalı markanın yazılımını İsrail yapıyor” dedi.