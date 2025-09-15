Emine Erdoğan’dan 12 Dev Adam’a tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın Almanya'daki mücadelesinin ardından Avrupa Şampiyonası'nda 2. olmasına ilişkin tebrik mesajı paylaştı.

Emine Erdoğan NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyayı ülkemize kazandıran A Milli Erkek Basketbol Takımımız, hepimize büyük bir gurur ve heyecan yaşattı. Azmini, emeğini ve kalbini ortaya koyan sporcularımıza gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.