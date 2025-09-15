15 Eylül 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik mesajı

Emine Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2025 05:19 Güncelleme: 15.09.2025 05:19
ABONE OL
Emine Erdoğan’dan 12 Dev Adam’a tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın Almanya'daki mücadelesinin ardından Avrupa Şampiyonası'nda 2. olmasına ilişkin tebrik mesajı paylaştı.

Emine Erdoğan NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyayı ülkemize kazandıran A Milli Erkek Basketbol Takımımız, hepimize büyük bir gurur ve heyecan yaşattı. Azmini, emeğini ve kalbini ortaya koyan sporcularımıza gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Foto: X - Ekran Görüntüsü Foto: X - Ekran Görüntüsü

Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı ve basketbol topu emojisi ile A Milli Basketbol Takımı'nın görseline de yer verdi.

Türkiye Avrupa ikincisi olduTürkiye Avrupa ikincisi oldu TÜRKİYE AVRUPA İKİNCİSİ OLDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emine Erdoğan’dan 12 Dev Adam’a tebrik mesajı Emine Erdoğan’dan 12 Dev Adam’a tebrik mesajı Emine Erdoğan’dan 12 Dev Adam’a tebrik mesajı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör