A Haber’de çarpıcı iddia: Kirk suikastının arkasında İsrail mi var? I Yeni yasa gündeme oturdu! “Eleştirmek boykot etmek yasak!”

ABD'de Kirk suikastı sonrası sular durulmuyor. Ülke genelinde her gün yeni bir iddia gündeme atılırken silahlı saldırının arkasında İsrail'in olduğu öne sürüldü. Akabinde ABD'nin son çıkardığı İsrail yasasının içerdiği kurallar söz konusu iddiaların doğruluğunu güçlendirir nitelikte olduğu ifade edildi.

Siyasi aktivist Charlie Kirk'ün keskin nişancı tarafından öldürülmesiyle sarsılan Amerika'da suikastın yankıları devam ederken A Haber Muhabiri Alpaslan Düven, ABD'den son durumu aktardı. Her gün yeni bir iddianın ortaya atıldığını belirten Düven, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

KİRK'İ İSRAİL LOBİSİ Mİ HEDEF ALDI?

"Spekülasyonların ardı arkası kesilmiyor. Her gün farklı bir iddia ortaya atılıyor. Ancak bunların arasında çok ciddi iddialar da var. Bunlardan en öne çıkanı, Chalie Kirk'ün İsrail'i çok eleştirdiği bu nedenle hedef noktası haline geldiği hatta İran'a saldırması ABD'nin de buna müdahil olması konusundaki sert çıkışları nedeniyle Trump ile de tartıştığı Özellikle İsrail lobisi tarafından da hedef haline getirildiği yönündeki iddialarda bir hayli ciddi bir iddia olarak ortada duruyor.