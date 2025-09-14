14 Eylül 2025, Pazar
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 14.09.2025 19:08
A Haber’de çarpıcı iddia: Kirk suikastının arkasında İsrail mi var? I Yeni yasa gündeme oturdu! Eleştirmek boykot etmek yasak!

Amerika Birleşik Devletleri’nde Cumhuriyetçi Muhafazakar Aktivist Charlie Kirk'ün keskin nişancı tarafından uğradığı silahlı saldırı sonrasın ülkede oluşan kriz havası devam ediyor. Konuya ilişkin son iddiaları ABD’den aktaran A Haber Muhabiri Alpaslan Düven, ABD’de İsrail’i eleştirmek, ambargo ve hatta boykot etmenin dahi suç yasılabilecek bir yasanın dün geçtiğini bildirdi. Akabinde konuşmasına devam eden Düven, Kirk’ün son zamanlarda İsrail karşıtı söylemlerinin İsrail lobisi tarafından rahatsızlık yarattığını ve bu nedenle öldürülmüş olabileceğine dair ortaya atılan iddiayı gündeme taşıdı.

ABD'de Kirk suikastı sonrası sular durulmuyor. Ülke genelinde her gün yeni bir iddia gündeme atılırken silahlı saldırının arkasında İsrail'in olduğu öne sürüldü. Akabinde ABD'nin son çıkardığı İsrail yasasının içerdiği kurallar söz konusu iddiaların doğruluğunu güçlendirir nitelikte olduğu ifade edildi.

Siyasi aktivist Charlie Kirk'ün keskin nişancı tarafından öldürülmesiyle sarsılan Amerika'da suikastın yankıları devam ederken A Haber Muhabiri Alpaslan Düven, ABD'den son durumu aktardı. Her gün yeni bir iddianın ortaya atıldığını belirten Düven, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

KİRK'İ İSRAİL LOBİSİ Mİ HEDEF ALDI?

"Spekülasyonların ardı arkası kesilmiyor. Her gün farklı bir iddia ortaya atılıyor. Ancak bunların arasında çok ciddi iddialar da var. Bunlardan en öne çıkanı, Chalie Kirk'ün İsrail'i çok eleştirdiği bu nedenle hedef noktası haline geldiği hatta İran'a saldırması ABD'nin de buna müdahil olması konusundaki sert çıkışları nedeniyle Trump ile de tartıştığı Özellikle İsrail lobisi tarafından da hedef haline getirildiği yönündeki iddialarda bir hayli ciddi bir iddia olarak ortada duruyor.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"60 BİN KİŞİLİK STADYUMDA ANMA TÖRENİ"

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve 10 Eylül'de uğradığı silahlı saldırıda ölen Chalie Kirk'ü için 12 Eylül'de anma töreni düzenlenecek. Uluslararası basındaki haberlere göre Kirk için Arizona'da yaklaşık 60 bin kişilik kapasiteye sahip bir stadyumda anma töreni yapılacak. Anma törenine ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin de katılması bekleniyor.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"RADİKAL SOLCU BİR GRUP ÇILGIN…"

Trump, suikast sonrası verdiği bir demeçte Charlie Kirk'ün öldürülmesi ve buna bağlı gelişmeleri değerlendirdi. Ülkede "radikal solcu bir grup çılgınla" uğraştıklarını söyleyen Trump, bu grubun adil mücadele etmediğini ülkedeki solcu kesimin ABD'deki gelişmeleri beğenmediğini savundu ve Trump, Charlie Kirk'ün ölümünün ardından ülkesinin yaraları sarması için ümit ettiğini de ifade etti.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"İSRAİL'İ BOYKOT ETMEK ARTIK SUÇ"

Bununla birlikte ilginç gelişmeler de var. Charlie Kirk'ün ölümünün ardından bazıları ister istemez yanlış girişimlerde bulundu ve partiler düzenledi eğlenceler yaptı. Bu noktada ABD'de büyük değişimi görmeye başlıyoruz.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

ABD'de Cumhuriyetçi Muhafazakar Aktivist Charlie Kirk'ün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde bir çok akademisyen ve öğretmen sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle işten çıkarıldı ya da açığa alındı. Şimdi yeni bir yasa da dün geçti. İsrail'i eleştirmek, ambargo ya da yaptırım yapmak ya da bir şekilde boykot etmek suç kapsamına alındı. Yani ABD'de bir İsrail krizi yaşanıyor. ABD ise kanayan bu yarayı nasıl kapatacağını bulmaya çalışıyor"

