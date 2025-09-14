14 Eylül 2025, Pazar

ABD’de iç savaş kapıda mı? Yeni İsrail yasası gündemde: Eleştirmek boykot etmek yasak!

ABD’de iç savaş kapıda mı? Yeni İsrail yasası gündemde: Eleştirmek boykot etmek yasak!

Amerika Birleşik Devletleri’nde Cumhuriyetçi Muhafazakar Aktivist Charlie Kirk'ün keskin nişancı tarafından uğradığı silahlı saldırı sonrasın ülkede oluşan kriz havası devam ediyor. Konuya ilişkin son iddiaları ABD’den aktaran A Haber Muhabiri Alpaslan Düven, ABD’de İsrail’i eleştirmek, ambargo ve hatta boykot etmenin dahi suç yasılabilecek bir yasanın dün geçtiğini bildirdi. Akabinde konuşmasına devam eden Düven, Kirk’ün son zamanlarda İsrail karşıtı söylemlerinin İsrail lobisi tarafından rahatsızlık yarattığını ve bu nedenle öldürülmüş olabileceğine dair ortaya atılan iddiayı gündeme taşıdı.
