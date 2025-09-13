MSB'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada, "13 Eylül 2025 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in şehit olduğunu açıkladı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 300 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, QNB, TEB mevduat tablosu
- Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi: Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Hurda teşviki 2025: İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı nedir? ÖTV indirimi meclisten geçti mi?
- 2025-2026 Süper Lig transfer sezonu sona erdi mi? Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
- Eyüpspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Hangi kanalda oynayacak? Muhtemel 11’ler…
- HAVA DURUMU | İstanbul'da kuvvetli yağış alarmı! 5 günlük harita netleşti! Hem yağacak hem de esecek | 13-17 Eylül 2025
- Optik İllüzyon: Gizli tavuk nerede? Kamuflajlı tavuğu yalnızca keskin gözler bulabiliyor!
- A Milli Basketbol Takımı kupaya koşuyor! Türkiye - Almanya maçı nerede oynanacak?
- 12 Dev Adam 24 yıl sonra yeniden sahnede! Türkiye finalde kimle oynayacak?
- Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında? Milli Basketbolcu Alperen Şengün hangi takımlarda oynadı? İşte hayatı ve kariyeri
- 12 DEV ADAM FİNALDE: EuroBasket final maçı ne zaman, saat kaçta?
- Milli Basketbolcu Cedi Osman kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hangi takımda oynuyor?