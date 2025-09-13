MSB’den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

13 Eylül 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 18:24
Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada, "13 Eylül 2025 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "13 Eylül 2025 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

