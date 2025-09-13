CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor! Rozeti Başkan Erdoğan takacak
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz gün yapılan AK Parti MKYK toplantısında iç ve dış gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katılacağını söyledi. Gürzel'in rozetinin bugün yapılacak törende takılması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen MKYK toplantısında iç ve dış konular gündeme geldi. Doha'da Hamas'ın müzakere heyetini hedef alan İsrail saldırısını değerlendiren Erdoğan, "Katar'daki hain saldırı bizim Çelik Kubbe'de ne kadar doğru adım attığımızı gösterdi." dedi.
Sabah'ın haberine göre İsrail'in bölgedeki agresifliğinin arttığına dikkat çeken Erdoğan, "Tüm paydaşlarla bu konudaki ilişkiler konusunda daha fazla temas içinde olmalıyız" ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefinin yürütücüsünün de hamisinin de Cumhur İttifakı'nın kendisi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İttifak ortağımız ile aramıza fitne sokmaya çalışıyorlar ama izin vermiyoruz." diye konuştu. CHP'deki gelişmeleri de dışarıdan takip ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Kendi içlerinden ortaya çıkan bir durum." değerlendirmesinde bulundu.
GÜRZEL AK PARTİ'YE KATILIYOR
Erdoğan, CHP'den önceki gün istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in de AK Parti'ye katılacağını söyledi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın bugün AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programında Gürzel'e ve CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Meclisi üyelerine AK Parti rozeti takması bekleniyor. Bu arada Erdoğan toplantıda AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'a söz verdi.
Yalçın, Mısır'dan Gazze'ye geçişin sağlandığı Refah Sınır Kapısı'nı ziyaretini anlattı. Yalçın, ziyaretin yapılacağının duyurulmasının ardından İsrail'in Gazze'ye girmesine izin verdiği tır sayısının günlük 10'dan 100-150'ye yükseldiğini kaydetti. Öte yandan 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarıldığı şehirlerdeki çalışmaları da değerlendiren Erdoğan, "Deprem konutlarının finansmanı bitince kamu yatırımlarına daha fazla kaynak sağlayacağız. Elimiz rahatlayacak. Türkiye Yüzyılı projeleri için daha fazla imkan bulacağız." dedi.
MKYK'da sunum yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 12 yıllık zorunlu eğitim konusunda yapılacak düzenlemenin Erdoğan'a arz edileceğini ifade etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAVA DURUMU | İstanbul'da kuvvetli yağış alarmı! 5 günlük harita netleşti! Hem yağacak hem de esecek | 13-17 Eylül 2025
- Optik İllüzyon: Gizli tavuk nerede? Kamuflajlı tavuğu yalnızca keskin gözler bulabiliyor!
- A Milli Basketbol Takımı kupaya koşuyor! Türkiye - Almanya maçı nerede oynanacak?
- 12 Dev Adam 24 yıl sonra yeniden sahnede! Türkiye finalde kimle oynayacak?
- Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında? Milli Basketbolcu Alperen Şengün hangi takımlarda oynadı? İşte hayatı ve kariyeri
- 12 DEV ADAM FİNALDE: EuroBasket final maçı ne zaman, saat kaçta?
- Milli Basketbolcu Cedi Osman kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hangi takımda oynuyor?
- KPSS Alan Sınavı bu hafta sonu mu, ne zaman? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- Çiftçilere destekleme ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir? Hangi kalemlerde ne kadar ödeme yapılacak? Bakan Yumaklı duyurdu
- KPSS SINAV DUASI 2025: KPSS için hangi dualar, ayetler okunur? Kalem Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu
- 2025-2026 SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ: Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? FB-GS maçı hangi kanalda?
- Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Yeni sezon tarihi açıklandı mı, yeni oyuncular kimler?