CHP’den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti’ye geçiyor! Rozeti Başkan Erdoğan takacak

Başkan Erdoğan'ın MKYK toplantısında İsrail'in bölgedeki agresifliğine dikkat çektiği öğrenildi. (A Haber arşiv)

Sabah'ın haberine göre İsrail'in bölgedeki agresifliğinin arttığına dikkat çeken Erdoğan, "Tüm paydaşlarla bu konudaki ilişkiler konusunda daha fazla temas içinde olmalıyız" ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefinin yürütücüsünün de hamisinin de Cumhur İttifakı'nın kendisi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İttifak ortağımız ile aramıza fitne sokmaya çalışıyorlar ama izin vermiyoruz." diye konuştu. CHP'deki gelişmeleri de dışarıdan takip ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Kendi içlerinden ortaya çıkan bir durum." değerlendirmesinde bulundu.