CHP’den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti’ye geçiyor! Rozeti Başkan Erdoğan takacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 08:31 Güncelleme: 13.09.2025 08:37
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz gün yapılan AK Parti MKYK toplantısında iç ve dış gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katılacağını söyledi. Gürzel'in rozetinin bugün yapılacak törende takılması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen MKYK toplantısında iç ve dış konular gündeme geldi. Doha'da Hamas'ın müzakere heyetini hedef alan İsrail saldırısını değerlendiren Erdoğan, "Katar'daki hain saldırı bizim Çelik Kubbe'de ne kadar doğru adım attığımızı gösterdi." dedi.

Başkan Erdoğan'ın MKYK toplantısında İsrail'in bölgedeki agresifliğine dikkat çektiği öğrenildi. (A Haber arşiv)Başkan Erdoğan'ın MKYK toplantısında İsrail'in bölgedeki agresifliğine dikkat çektiği öğrenildi. (A Haber arşiv)

Sabah'ın haberine göre İsrail'in bölgedeki agresifliğinin arttığına dikkat çeken Erdoğan, "Tüm paydaşlarla bu konudaki ilişkiler konusunda daha fazla temas içinde olmalıyız" ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefinin yürütücüsünün de hamisinin de Cumhur İttifakı'nın kendisi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İttifak ortağımız ile aramıza fitne sokmaya çalışıyorlar ama izin vermiyoruz." diye konuştu. CHP'deki gelişmeleri de dışarıdan takip ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Kendi içlerinden ortaya çıkan bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Özlem Vural Gürzel geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa etmişti. (A Haber arşiv)Özlem Vural Gürzel geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa etmişti. (A Haber arşiv)

GÜRZEL AK PARTİ'YE KATILIYOR
Erdoğan, CHP'den önceki gün istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in de AK Parti'ye katılacağını söyledi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın bugün AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programında Gürzel'e ve CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Meclisi üyelerine AK Parti rozeti takması bekleniyor. Bu arada Erdoğan toplantıda AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'a söz verdi.

MKYK'da ayrıca 12 yıllık zorunlu eğitim konusu da gündeme geldi. (A Haber arşiv)MKYK'da ayrıca 12 yıllık zorunlu eğitim konusu da gündeme geldi. (A Haber arşiv)

Yalçın, Mısır'dan Gazze'ye geçişin sağlandığı Refah Sınır Kapısı'nı ziyaretini anlattı. Yalçın, ziyaretin yapılacağının duyurulmasının ardından İsrail'in Gazze'ye girmesine izin verdiği tır sayısının günlük 10'dan 100-150'ye yükseldiğini kaydetti. Öte yandan 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarıldığı şehirlerdeki çalışmaları da değerlendiren Erdoğan, "Deprem konutlarının finansmanı bitince kamu yatırımlarına daha fazla kaynak sağlayacağız. Elimiz rahatlayacak. Türkiye Yüzyılı projeleri için daha fazla imkan bulacağız." dedi.

MKYK'da sunum yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 12 yıllık zorunlu eğitim konusunda yapılacak düzenlemenin Erdoğan'a arz edileceğini ifade etti.

