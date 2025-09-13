Başkan Erdoğan Kudüs Rum Ortodoks Patriği Giannopoulos ve heyetini kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Rum Ortadoks Patriği Theofilos Giannopoulos ve beraberindeki heyeti İstanbul'da kabul etti. Gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve üst düzey yetkililer katıldı. Kabulde soykırımcı İsrail'in Ortadoğu'da oluşturduğu tehdit ve Gazze'deki saldırıları ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Rum Ortadoks Patriği Theofilos Giannopoulos ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin için gerçekleşecek zirve öncesi Başkan Erdoğan, Giannopoulos ve heyetini kabul ederken görüşmede İsrail'in Gazze'deki saldırganlığı ve ağırlaşan insani durum ele alındı.
ANA GÜNDEM: İSRAİL'İN TEHDİDİ
Başkan Erdoğan kabulde İsrail'in Kudüs'teki tasarruflarının Kudüs'ün tarihi statüsüne ve kutsiyetine zarar vermeyi amaçladığını, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumunun bir arada yaşama geleneğini açıkça tehdit eden bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan, soykırımcı Netanyahu'nun en son Katar'a saldırarak barış yanlısı olmadığını ortaya koyduğunu, İsrail'in cami ve kilise ayrımı yapmadan saldırılarını sürdürdüğünü, İsrail işgali altındaki topraklarda Hristiyan ve Müslüman mirasının korunması için yakın temas içinde bulunmayı temenni ettiklerini belirtti.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Kabul sonunda Başkan Erdoğan ve Patrik Giannopoulos hediyeleşti.
İletişim Başkanlığı gerçekleşen kabulün ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanımız, soykırımcı Netanyahu'nun en son Katar'a saldırarak barış yanlısı olmadığını ortaya koyduğunu, İsrail'in cami ve kilise ayrımı yapmadan saldırılarını sürdürdüğünü, İsrail işgali altındaki topraklarda Hristiyan ve Müslüman mirasının korunması için yakın temas içinde bulunmayı temenni ettiklerini belirtti.
Kabulde Cumhurbaşkanımıza Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti." ifadeleri yer aldı.
