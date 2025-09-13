Bakan Göktaş’tan şiddetle mücadele mesajı: 6,7 milyon kişiye verdiğimiz eğitim ve seminerlerle farkındalığı artırıyoruz

Bakan Göktaş, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 2026-2030 dönemini kapsayan 5. Ulusal Eylem Planı'nın hazırlık çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Çalışmalarla kadına yönelik şiddetle mücadelede güçlü bir stratejiyi inşa etmeyi amaçladıklarını ifade eden Göktaş, son 23 yılda hayata geçirilen kadın politikalarının Türkiye tarihinde toplumsal dönüşümü hızlandıran dönüm noktalarından olduğunu dile getirdi.

Göktaş, kazanımlarla kadınların hayatın her alanında daha etkili bir şekilde yer almasının, toplumsal gelişime aktif şekilde katkı sağlamasının önünün açıldığına dikkati çekerek, kadına yönelik şiddetle mücadelede "sıfır tolerans" ilkesi çerçevesinde uygulanan politikaların, Türkiye'nin uluslararası platformlarda öncü rol üstlenmesini sağladığını kaydetti.

Ortaya konulan başarıların arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliği ve kararlı duruşunun önemli yer tuttuğunu vurgulayan Göktaş, şöyle konuştu:

"Siyaset üstü bir anlayışla yaklaştığımız kadına yönelik şiddetle mücadelede, bugün çok güçlü bir yasal altyapıya sahibiz. 6284 sayılı kanun ve Türk Ceza Kanunu'ndaki değişikliklerle güçlü hukuki mekanizmalar oluşturduk. Politikaların etkinliğini artırmak için bugüne kadar 5'er yıllık dönemlerle yerel ve ulusal düzeyde dört eylem planı hazırladık. Her bir eylem planımızla kadına yönelik şiddetle mücadelemizde önleyici, koruyucu ve destek mekanizmalarının güçlenmesine önemli katkılar sağlamıştır. Koordinasyon kurullarımızla hem yerelde hem merkezde sürecin etkin takibini yaptık, kurumlar arası işbirliğini güçlendirdik. Sayısını 85'e çıkardığımız Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), şiddet mağdurlarının tüm şehirlerimizde hızlı, güvenli ve bütüncül hizmetlere erişimini sağlayan en önemli destek birimlerimizdir. Psikososyal destek, hukuki danışmanlık ve güçlendirme çalışmalarımızın odağında yer alan bu merkezler, mağdurlar için bir güvenli liman niteliği taşımaktadır."

"ŞİDDETLE MÜCADELEDE GÜÇLÜ BİR TEKNOLOJİ ALTYAPISI OLUŞTURUYORUZ"

Bakan Göktaş, 432 Şiddetle Mücadele İrtibat Noktası, 112 kadın konukevi ile şiddet mağduru kadınlar ve çocukları için barınma, koruma ve güçlendirme hizmetleri verildiğini belirterek, kadın hizmet kuruluşlarında nitelikli hizmeti güvence altına almak, sürekli iyileştirmeyi sağlamak amacıyla Hizmet Standartları ve Öz Değerlendirme Rehberlerini uygulamaya koyduklarını ifade etti.

ALO 183 hattı, KADES uygulaması ve elektronik kelepçe sistemi gibi mağdur destek sistemleri ile şiddet vakalarına hızlı müdahale kapasitesinin artırılarak koruma mekanizmalarının daha etkin hale getirildiğini vurgulayan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adalet, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarımızla veri entegrasyon sistemini hayata geçirerek şiddetle mücadelede güçlü bir teknoloji altyapısı oluşturuyoruz. TÜBİTAK destekli projelerle, şiddet uygulayanlara yönelik psikososyal müdahale modelleri ve ihtisaslaşmış konukevleri gibi yenilikçi adımlar atıyoruz. Şiddet önleme faaliyetlerimizi güçlendiriyoruz. 6,7 milyon kişiye verdiğimiz eğitim ve seminerlerle farkındalığı artırıyoruz. Şuna inanıyoruz ki kadına yönelik şiddetle mücadele, kararlılık ve süreklilik gerektiren bir süreçtir. Bu doğrultuda 5. Ulusal Eylem Planımızı, bilimsel temelli, yenilikçi, katılımcı ve sürdürülebilir bir vizyonla hazırlıyoruz. Bu kapsamda 29 ülkenin örnek uygulamalarını ve uluslararası belgelerini inceledik. Kamu kurumları, üniversiteler, STK'ler ve uluslararası kuruluşlardan 437 paydaşın görüşünü aldık. ŞÖNİM, kadın konukevi, il müdürlükleri ve SHM irtibat noktalarında görev yapan 1261 taşra personelinin katılımıyla anketler gerçekleştirdik. 27 odak grup toplantısı düzenledik. Kamuoyu anketimizi hazırladık, bunu da çok yakın zamanda vatandaşlarımızla paylaşacağız."

"AMACIMIZ ŞİDDET DÖNGÜSÜNÜ KALICI OLARAK KIRMAKTIR"

Kadına yönelik şiddetin aileye ve topluma zarar veren, ülkenin kalkınmasını engelleyen ağır bir insan hakları ihlali olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Mücadelemizin temeli, şiddet başlamadan önce önlemektir. Bunu da ancak toplumu harekete geçirerek başarabiliriz. Mücadelemiz sadece mağduru değil, faili de göz önünde bulunduruyor ve davranış değişikliğine odaklanıyoruz. Burada amacımız şiddet döngüsünü kalıcı olarak kırmaktır." diye konuştu.

Nevşehir programı kapsamında Valiliği de ziyaret eden Bakan Göktaş, karşılamada kendisine çiçek takdim eden çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Göktaş, bir süre Vali Ali Fidan'la görüşerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Göktaş, İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün ve teşkilat mensuplarıyla görüştü.

Bakan Göktaş, Nar beldesindeki "Nar Yapan Eller Kadın İşletme Kooperatifi" bünyesindeki restoranı da ziyaret etti.

Burada "Aile Dostu" tabelasını restoran girişine asan Göktaş, kadınlarla gözleme yaptı, tezgahta çanak yapımını denedi.

Göktaş'a, programlarında Vali Fidan, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan ile protokol üyeleri eşlik etti.