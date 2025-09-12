Başkan Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a tebrik mesajı: Sonu şampiyonluk olsun
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselen A Milli Basketbol Takımımızı tebrik etti. Erdoğan paylaşımında, "Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun" ifadelerine yer verildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Basketbol Takımımızı tebrik etti.
Erdoğan paylaşımında, şunları kaydetti:
"FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde çok iyi bir basketbol oynayarak Yunanistan'ı eleyen ve adını finale yazdıran A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.
Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun"
