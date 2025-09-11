Özgür Özel "iç savaşla" mı tehdit etti? Bahçeli’den “provokasyon” uyarısı I A Haber’de çarpıcı yorum: “Bu coğrafyada tesadüfler bile planlıdır”
Şaibeli kurultay davası üzerinden Türkiye’de sokak tehdidinde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İngiltere basını Financial Times'a konuştu. “Türkiye’de hayatı durdurma noktasına getirecek eylemler yaparız” diyen Özel skandal bir açıklamaya imza attı. Konuyu A Haber canlı yayınında değerlendiren Gazeteci Mete Sohtaoğlu, Özel’in tehdit mesajlarına ilişkin, Nepal’de görülen tablonun başka bir benzerinin Ankara’da yapılmak istendiğini söyledi. Gazeteci Abdülkadir Selvi ise Bahçeli’nin provokasyon uyarısının önemine dikkat çekerek “Bu coğrafya da tesadüfler bile planlı tesadüflerdir” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şaibeli kurultay davasının görüleceği duruşmaya ilişkin İngiliz basınına skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'de hayatı durdurma tehdidinde bulunan Özel, sokak çağrısını yineledi. Konuyu A Haber'e değerlendiren duayen gazeteciler önemli açıklamalar yaparak uyarılarda bulundu.
BAHÇELİ'DEN "PROVOKASYON" YARISI
Financial Times'a konuşan Özgür Özel, sokak çağrısında bulundu. Özel, "Türkiye'de hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız" diyerek sokak tehdidinde bulundu. Milyonları değil on milyonlar sokağa çıkar diyen Özel'in skandal açıklamasına tepki gösteren MHP Lideri Devlet Bahçeli, önümüzdeki günlerin her türlü provokasyona açık ve yatkın olduğu uyarısında bulunarak, "Yabancı medya organlarına utanmadan Türkiye aleyhine hayatı durdurma beyanatı veren kaos meraklıları bir provokasyon ikliminin arayış ve arzusundadır" diye konuştu.
TOPLUMSAL MOBİLİZASYON ÇABASI
Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Mete Sohtaoğlu, Özgür Özel'in burada toplumsal mobilizasyonu sağlama çalıştığını belirterek şöyle konuştu:
Siyaset bilimi açısından değerlendirildiğinde birkaç noktada tablo ortaya çıkıyor.
Bunlardan ilki, burada mitingler düzenleme kararı:
Seçmen kitlesini diri tutma ve aynı zamanda kararsız dediğimiz kitleleri de kendi çatışı altında toplama çabası olarak değerlendirilebilir.
GENÇLERE SOSYAL MEDYA İLE MANİPÜLASYON
Burada en kritik olan ve gözden kaçırılmaması gereken nokta 71.6 milyon olması beklenen bir seçmen kitlesi var. Burada 6 buçuk milyon genç ilk kez oy kullanacak. Bu da seçmenleri yüzde 9'una tekamül ediyor. Burada özellikle Z kuşağı dediğimiz kesimin sosyal medyada dezenformasyona ya da manipülasyona daha açık hale geldiğini bazı araştırmalardan görüyoruz.
Burada kendileri açısından birtakım stratejiler var. Seçmeni diri tutmaktan ziyade 15 Eylül'de yargıyı baskı altına alarak CHP'nin kendi yönetiminin aleyhine olacak bir karar çıkması durumunda örneğin Ankara'ya bütün il ve ilçe teşkilatlarını toplayarak kötü bir örnek olsa da son dönemde Nepal'de gördüğümüz bir tablonun bir başka benzerini belki Ankara'da yaşanmasını tertip eden bir strateji izlendiğini düşünüyorum.
Burada benim özellikle tahminim diğer muhalefet partileriyle iş birliği yaparak Cumhur İttifakı'na karşı bir ortak eylemler planlanıyor anladığım kadarıyla.
"ESKİ SAVAŞ DÖNEMİ ANLAYIŞI KAPANDI"
Akademisyen Dr. Eray Güçlüer: Türkiye özgül ağırlığını artırdıkça içerde bir takım siyasi problemlerin de arttığını görüyoruz. Özellikle muhalefet üzerinden bir siyasi kaotik durum yaratılmaya çalışılıyor. Bu rastlantı mıdır? Ben sanmıyorum. Neticede Özgür Özel'in İngiltere'ye gidip icazet almaya çalışıldığını İmamoğlu'nun İngiltere büyükelçisiyle hiç olmadık bir zamanda bir araya geldiğini defaten rastladık.
Burada Özgür Özel'in yaptığı açıklamaya bakılacak olursa ben iki şeyi vurgulamaya çalıştığını görüyorum. Birincisi, hayatı durdurma noktası nasıl olur? Grevlerle. Özgür Özel bunu denedi. Yakın bir tarihte yerli firmalara boykot çağrısı yaptı. Peki ne oldu? Toplum 3 katı alışveriş yaparak tepki gösterdi. Yani eski savaş dönemi anlayışı ile Türkiye'de birtakım manevralar yapıp kendisine siyasi pozisyon elde etme dönemi kapandı.
İkincisi ise sokak eylemleri. Sokağa çağırırız söylemi. "10 milyon çıkartırız" bende şunu sorarım o zaman: Daha önce çağrıldı, kaç kişi çıktı? Hepimiz gördük. Desteklenmedi. Gördüğüm kadarıyla sayın Özgür Özel hayal kuruyor.
"BU COĞRAFYA DA TESADÜFLER BİLE PLANLI"
Gazeteci Abdulkadir Selvi: Sayın Devlet Bahçeli'nin buradaki tepkisi çok önemli. Çünkü çok tecrübeli bir siyasetçi. 1980'den önce akademisyen olarak sağ-sol çatışmalarını yaşamış görmüş birisi. Burada bir provokasyon uyarısı yapıyorsa bir anlamda Türkiye'nin siyasi hafızası bu uyarıyı yapıyor. Çünkü bu coğrafya da tesadüfler bile planlı tesadüflerdir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Japonların zayıflama formülü: Bir haftada fark yaratıyor! Sadece iki bardakla yağları eritiyor
- MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
- Faiz indirimi piyasayı nasıl etkileyecek? TCMB kararı sonrası mevduat ve kredi faizi düşecek mi? Uzmanı A Haber’de konuştu
- TOGG T8X satışa ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? TOGG bayilik sistemi nedir?
- 11 EYLÜL ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler ve programlar var?
- POMEM 32. Dönem 1. yedek planlama sonuç ekranı pa.edu.tr | POMEM giriş sınavı yedek planlama sonuçları nereden öğrenilir?
- Okul kırtasiye yardımı SGK'dan nasıl alınır? Kırtasiye yardımı şartları neler, ne kadar ödeniyor? e-Devlet başvuru ekranı
- Güneş tutulması ne zaman? Eylül ayı Güneş tutulması hangi güne denk geliyor, Türkiye'den izlenebilecek mi?
- FM 26 ne zaman satışa sunulacak, fiyatı ne kadar olacak? Ön sipariş başladı mı?
- A101 11 EYLÜL AKTÜEL KATALOG: Bugün A101 Aldın Aldın fırsatlarında neler var? Kahve makinesi, masaj aleti, ütü, kitaplık
- Apple tarih verdi: iOS 26 ne zaman çıkacak? Hangi modellere gelecek?
- Charlie Kirk olayı nedir, neden öldürüldü? Trump destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk kimdir, kaç yaşındaydı?