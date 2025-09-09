09 Eylül 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Yurtdışı çıkış harç ödemelerinde yeni tarife: Karar Resmi Gazete'de

Yurtdışı çıkış harç ödemelerinde yeni tarife: Karar Resmi Gazete'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 00:18 Güncelleme: 09.09.2025 00:30
ABONE OL
Yurtdışı çıkış harç ödemelerinde yeni tarife: Karar Resmi Gazete’de

Yurt dışına çıkış harcı tutarının yeniden belirlenmesine dair karar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değişikliğe gidildi. Buna göre alınan kararla yurt dışına çıkış harcı 1000 TL olarak belirlendi. Karar 10382 sayılı kararla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yurt dışına çıkış harcı tutarının yeniden belirlenmesine dair karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yurt dışına çıkış harcı 1000 TL olarak belirlendi.


Foto: Resmi Gazete (Ekran Görüntüsü) Foto: Resmi Gazete (Ekran Görüntüsü)

Alınan karara göre Harçlar Kanunu'na Bağlı Tarifelerde Yer alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar, 5597 sayılı kanunun 1. maddesi gereğince karar verilmiştir.

Foto: Resmi Gazete (Ekran Görüntüsü) Foto: Resmi Gazete (Ekran Görüntüsü)

Foto: Resmi Gazete (Ekran Görüntüsü) Foto: Resmi Gazete (Ekran Görüntüsü)

Foto: Resmi Gazete (Ekran Görüntüsü) Foto: Resmi Gazete (Ekran Görüntüsü)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yurtdışı çıkış harç ödemelerinde yeni tarife: Karar Resmi Gazete’de Yurtdışı çıkış harç ödemelerinde yeni tarife: Karar Resmi Gazete’de Yurtdışı çıkış harç ödemelerinde yeni tarife: Karar Resmi Gazete’de
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör