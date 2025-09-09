Yurtdışı çıkış harç ödemelerinde yeni tarife: Karar Resmi Gazete’de

Yurt dışına çıkış harcı tutarının yeniden belirlenmesine dair karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yurt dışına çıkış harcı 1000 TL olarak belirlendi.



Foto: Resmi Gazete (Ekran Görüntüsü)

Alınan karara göre Harçlar Kanunu'na Bağlı Tarifelerde Yer alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar, 5597 sayılı kanunun 1. maddesi gereğince karar verilmiştir.

