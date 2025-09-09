Yurtdışı çıkış harç ödemelerinde yeni tarife: Karar Resmi Gazete'de
Yurt dışına çıkış harcı tutarının yeniden belirlenmesine dair karar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değişikliğe gidildi. Buna göre alınan kararla yurt dışına çıkış harcı 1000 TL olarak belirlendi. Karar 10382 sayılı kararla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Alınan karara göre Harçlar Kanunu'na Bağlı Tarifelerde Yer alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar, 5597 sayılı kanunun 1. maddesi gereğince karar verilmiştir.