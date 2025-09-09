BOTAŞ ile ENI arasında imzalar atıldı! 1,5 milyar metreküplük LNG sağlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile enerji şirketi ENI arasında yıllık 500 milyon metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikini içeren yeni bir anlaşma imzalandığını bildirdi.

Bayraktar, Gastech 2025 Forumu kapsamındaki temaslarına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Gastech 2025 marjında ENI'nin üst yöneticisi (CEO) Claudio Descalzi ile görüştüklerini belirten Bayraktar, "Görüşme sonrası BOTAŞ ile ENI arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak ve yıllık 500 milyon metreküp LNG tedarikini içeren yeni bir anlaşmaya imza attık. Toplamda 1,5 milyar metreküplük LNG alımıyla mevsimsel arz-talep dengemize esneklik kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.