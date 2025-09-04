04 Eylül 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Sözde "mizah" dergisi Leman'ın skandalında gelişme! İstenen ceza belli oldu

Sözde "mizah" dergisi Leman'ın skandalında gelişme! İstenen ceza belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2025 17:51 Güncelleme: 04.09.2025 17:57
ABONE OL
Sözde mizah dergisi Leman’ın skandalında gelişme! İstenen ceza belli oldu

Sözde "mizah" dergisi Leman'ın Peygamberimiz Hz. Muhammed'e yönelik karikatürüne ilişkin başlatılan soruşturmada iddianame hazırlandı. İddianamede 6 kişi için "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Sözde "mizah" dergisi Leman'ın Peygamberimiz Hz. Muhammed'e yönelik karikatürüne ilişkin başlatılan soruşturmada iddianame hazırlandı. İddianamede 6 kişi için "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sözde mizah dergisi Leman’ın skandalında gelişme! İstenen ceza belli oldu Sözde mizah dergisi Leman’ın skandalında gelişme! İstenen ceza belli oldu Sözde mizah dergisi Leman’ın skandalında gelişme! İstenen ceza belli oldu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör