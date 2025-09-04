Sözde "mizah" dergisi Leman'ın skandalında gelişme! İstenen ceza belli oldu
Sözde "mizah" dergisi Leman'ın Peygamberimiz Hz. Muhammed'e yönelik karikatürüne ilişkin başlatılan soruşturmada iddianame hazırlandı. İddianamede 6 kişi için "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
Ayrıntılar geliyor...