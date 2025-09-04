CHP’li Seyhan Belediye Başkan vekili Hasibe Akkan’dan bankamatikçi itirafı!

MHP meclis üyesi Şehmus Uçar

125 TANE BANKAMATİKÇİ...

Meclis üyesi Uçar, "CHP'nin kadın kolları başkanı Özgürtan Çığ, belediyede personel olarak gözüküyor mu, gözükmüyor mu? CHP'nin ilçe başkanlığında çaycı olarak çalışan İbrahim Bektaş, ilçede çalışıp belediyeden emekli oldu mu olmadı mı? Bu kişinin belediyeye geldiğine dair görüntü ve tutanaklarını gösterin? Şu an elimizde 125 tane bankamatikçi isim listesi var. Belediyeye gelmeden Seyhan halkının parası bankamatikçilere maaş olarak ödeniyorsa bunu hiçbir vicdan kabul etmez" ifadelerini kullandı.