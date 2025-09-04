04 Eylül 2025, Perşembe
CHP’li Seyhan Belediye Başkan vekili Hasibe Akkan’dan bankamatikçi itirafı!

İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Adana'nın Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in yerine vekil olarak seçilen Hasibe Akkan, belediyede '125 kişinin işe gelmeden para aldığını' itiraf etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 Haziran'da tutuklanmış, 5 Haziran'da İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Tekin'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkan vekili seçimini CHP'li Meclis Üyesi Hasibe Akkan kazandı.

BANKAMATİKÇİ İTİRAFI

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in yerine vekil olarak seçilen Hasibe Akkan, meclis toplantısında belediyede işe gelmeyen bankamatikçiler ile ilgili itirafta bulundu.

Eylül ayının meclis toplantısının birinci oturumuna Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan başkanlık etti. Gündem dışı söz alan MHP meclis üyesi Şehmus Uçar, daha önce de belediyede bankamatikçi olup olmadığını dile getirdiklerini ancak hiçbir cevap alamadıklarını belirterek, "Bankamatikçi sorularını sürekli geçiştirdiniz. Bankamatikçi olmadığını söylediniz. Hep personel eksikliğinden bahsettiniz. Bizim elimizde bankamatikçi olanlarla ilgili liste var. Bu isimleri meclis üyeleriyle paylaşmazsanız ben teker teker isimlerini vereceğim" dedi.

Bunun üzerine vekil Akkan "Verin" yanıtını verdi.

125 TANE BANKAMATİKÇİ...
Meclis üyesi Uçar, "CHP'nin kadın kolları başkanı Özgürtan Çığ, belediyede personel olarak gözüküyor mu, gözükmüyor mu? CHP'nin ilçe başkanlığında çaycı olarak çalışan İbrahim Bektaş, ilçede çalışıp belediyeden emekli oldu mu olmadı mı? Bu kişinin belediyeye geldiğine dair görüntü ve tutanaklarını gösterin? Şu an elimizde 125 tane bankamatikçi isim listesi var. Belediyeye gelmeden Seyhan halkının parası bankamatikçilere maaş olarak ödeniyorsa bunu hiçbir vicdan kabul etmez" ifadelerini kullandı.

AKKAN: 125 KİŞİ İŞE GELMİYOR
Sabah'ın haberine göre Gündem dışı konuşmaların ardından söz alan başkan vekili Hasibe Akkan, meclis üyesi Uçar'ın gündeme getirdiği bankamatikçiler ile ilgili itirafta bulunarak, "Bankamatikçiler ile ilgili buradaki bütün müdürlerim biliyor, bankamatikçi ve işe gelmeyen bu arkadaşlarımızı göreve çağırdık, bekleniyor. Hatta imza listesi konuldu. Bu durum daha önce yoktu. Çalışma saatlerini bu şekilde düzenledik" diye konuştu.

Seyhan Belediyesi 2014, 2019 ve 2024 seçimlerinden bugüne kadar CHP'li belediye başkanları tarafından yönetiliyor.

