AK Partili İnan’dan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin net mesaj: Başarılı olmaktan başka bir yol yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eyyüp Kadir İnan, partisinin 'Türkiye Buluşmaları' programı kapmasında Van'a geldi. AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu ile AK Parti İl Başkanı Abdulahad Arvas'ın katıldığı kahvaltı programının ardından İnan, basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan İnan, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'den bu yana mega projeleri hayata geçirmiş bir parti olduğunu söyledi. "Bizler, 70 yılda yapılamayan icraatları 20 yıla sığdırdık" diyen İnan, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin birinci yüzyılını geride bıraktık ve ikinci yüzyılına girerken, bu dönemi şahlanış dönemi olarak ifade ediyoruz. Bu şahlanışı siz Vanlı kardeşlerimizle din, dil, ırk, köken ayırmadan 86 milyon vatandaşımızın tümüyle birlikte gerçekleştireceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'ye birlikte kavuşacağız. Bugüne kadarki tüm başarılarımız: güçlü kadroların alın teriyle, gece gündüz demeden sahada çalışmasıyla mümkün oldu. TBMM'nin tatil olduğu bir dönemde AK Parti'miz tüm milletvekilleriyle sahada. Bizim liderimiz her bir teşkilat mensubuna 'Önce milleti dinleyin, sonra çözüm üretin' diye talimat verdi. İşte ortaya konan bu disiplin partimizi, milletin partisi yaptı. Bugün biz gururla 25'inci yaşımıza giriyorsak liderimizin ortaya koyduğu bu vizyonun neticesidir. Türkiye'nin istikrarsızlık kuşağıyla çevrelenmeye çalışıldığı artık açık açık dillendirilmektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli noktalarından birisi terörsüz bir ülke vizyonudur. Terörün olmadığı bir ülke vizyonudur. Yakın zamanda 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili ülkemizde yepyeni bir sayfa açıldı. Yaşanan dönüm noktasına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır bitmeyen bu davanın yükünü sırtına aldı. O, sadece siyasi bir lider değil; bu milletin derdini dert edinen, gecesini gündüzüne katan bir dava adamı."

"GELECEĞİMİZE DÜNE GÖRE DAHA ÜMİTLİ BAKIYORUZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İnan, "Bir zamanlar 'çıkılamaz' denilen sınır hattında, bugün Türk bayrağı en yüksek gururla dalgalanıyor. Buradan Van'dan yükselen ses, sadece bu şehre değil, tüm Türkiye'ye umut veriyor. Biz kararlıyız, milletimiz yanımızda, liderimiz yanımızda. Sizler için, evlatlarımız için, gençlerimiz için, kadınlarımız için, bizim Terörsüz Türkiye hedefimizde başarılı olmaktan başka bir yol yok. Bugün, geleceğimize düne göre daha ümitli bakıyoruz. Terörsüz Van hedefliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefliyoruz. Terörsüz bir coğrafya hedefliyoruz" dedi.