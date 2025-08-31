31 Ağustos 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2025 10:07 Güncelleme: 31.08.2025 10:07
Siber suçlara yönelik operasyon: 198 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde düzenlenen siber suç operasyonlarında 198 şüphelinin yakalandığını ve 49’unun tutuklandığını duyurdu. Öte yandan operasyonlarda 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konuldu. İşte detaylar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 günde 198 şüphelinin yakalandığını ve 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya X hesabında yaptığı paylaşımda, "Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 10 günde 198 şüpheliyi yakalayarak, 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el koyduk." 19 il merkezli "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 49 şahıs tutuklandı. 10'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konuldu" ifadelerine yer verdi.

