Yurt dışında görev başındaki kahramanlardan 30 Ağustos selamı! Suriye’den Irak’a, Libya’dan Somali ve Katar’a... "Azim ve kararlılıkla mücadeleye devam"

Özel törende önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ''30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle tertip ettiğimiz Zafer Bayramı konser programımızı teşrif eden her bir konuğumuza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu anlamlı etkinliğin aramızdaki birlik ve beraberliği güçlendirmesini, dayanışmamızı daha da arttırmasını temenni ediyorum'' diye konuştu.

YURT DIŞINDAKİ BİRLİKLERDEN MESAJ

Programda, yurt dışında görev yapan kahraman Türk askerlerinin Başkan Erdoğan şahsında aziz millete 30 Ağustos mesajları da yayınlandı. Mehmetçikler, görev yaptıkları bölgelerdeki faaliyetlerini aktararak "azim ve kararlılıkla mücadeleye devam" vurgusu yaptı. işte o mesajlar...