Yurt dışında görev başındaki kahramanlardan 30 Ağustos selamı! Suriye’den Irak’a, Libya’dan Somali ve Katar’a... "Azim ve kararlılıkla mücadeleye devam"
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Şanlı zaferin 103. yılında şehitlerimiz, okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dualar ile rahmetle anıldı. Programda, yurt dışında görev yapan Mehmetçik'in Başkan Erdoğan şahsında aziz Türk milletine 30 Ağustos mesajları da yayınlandı. Kahramanlar görev yaptıkları bölgelerden "mücadeleye devam" mesajı verdi. İşte Suriye'den Irak'a, Libya'dan Somali ve Katar'a o mesajlar...
Giriş Tarihi: 30.08.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 21:44