Yurt dışında görev başındaki kahramanlardan 30 Ağustos selamı! Suriye’den Irak’a, Libya’dan Somali ve Katar’a... "Azim ve kararlılıkla mücadeleye devam"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Şanlı zaferin 103. yılında şehitlerimiz, okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dualar ile rahmetle anıldı. Programda, yurt dışında görev yapan Mehmetçik'in Başkan Erdoğan şahsında aziz Türk milletine 30 Ağustos mesajları da yayınlandı. Kahramanlar görev yaptıkları bölgelerden "mücadeleye devam" mesajı verdi. İşte Suriye'den Irak'a, Libya'dan Somali ve Katar'a o mesajlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.08.2025 21:14 Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 21:44
30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

Şanlı zaferin 103. yılında şehitlerimiz, okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dualar ile rahmetle anıldı

Özel törende önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ''30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle tertip ettiğimiz Zafer Bayramı konser programımızı teşrif eden her bir konuğumuza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu anlamlı etkinliğin aramızdaki birlik ve beraberliği güçlendirmesini, dayanışmamızı daha da arttırmasını temenni ediyorum'' diye konuştu.

YURT DIŞINDAKİ BİRLİKLERDEN MESAJ
Programda, yurt dışında görev yapan kahraman Türk askerlerinin Başkan Erdoğan şahsında aziz millete 30 Ağustos mesajları da yayınlandı. Mehmetçikler, görev yaptıkları bölgelerdeki faaliyetlerini aktararak "azim ve kararlılıkla mücadeleye devam" vurgusu yaptı. işte o mesajlar...

SURİYE'NİN KUZEYİ

"SINIRLARIMIZIN TERÖR UNSURLARINDAN ARINDIRILMASINA YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

Suriye'nin kuzeyinde görev yapan Mehmetçik tarafından yayınlanan mesaj şöyle: Suriye harekat alanından saygılarımızı arz ederiz, Bölgemizin güvenliği için Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini korunmasına, sınırlarımızın terör unsurlarından arındırılmasına yönelik faaliyetlerimiz büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım Zat-ı alinizin Türk milletinin, kahraman ordumuzun ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

TCG KINALIADA

"DENİZLERDE GÜÇLÜ OLMAK, DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLMAK İÇİN"

TCG Kınalıada'dan yapılan mesaj: Komutanı Sayın Cumhurbaşkanım Orta Akdeniz'den saygılarımızı arz ederiz. Ana vatanda güvende olmak için denizlerde güçlü olmak, dünyada söz sahibi olmak için tüm denizlerde var olma ilkesi ile faaliyetlerimiz büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Zat halinizin Türk milletinin ve onun kahraman ordusunun 30 Ağustos zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gününü kutluyoruz arz ederim.

