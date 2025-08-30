30 Ağustos Zafer Bayramı! Başkan Erdoğan Anıtkabir’i ziyaret etti | İşte günün programı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Başkan Erdoğan deftere şunları yazdı:

Bugün milletçe büyük zaferin 103.'üncü yıl dönümü bir kez daha gururla kutluyoruz. Anadolu'yu ebedi ve ezeli vatanımız olarak tescillediğimiz büyük zaferin kazanılmasına vesile olan Zat-ı Aliniz ile birlikte silah arkadaşlarınızı kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz.

Müstevli emeller taşıyanlar 100 yıl sonra da boş durmuyorlar. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır. Ruhun şad olsun.

Kutlamalar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programla sona erecek.