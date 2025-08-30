30 Ağustos Zafer Bayramı! Başkan Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti | İşte günün programı
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı başkent Ankara'da kutlanıyor. Törenlerin ilk adresi Anıtkabir. Başkan Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Başkan Erdoğan, "Müstevli emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamak da sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır" ifadelerini kullandı. Buradaki programın ardından Başkan Erdoğan Külliye'deki 30 Ağustos resepsiyonunda tebrikleri kabul etti.
Türkiye, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyor.
BAŞKAN ERDOĞAN ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ!
Büyük Zafer'in 103'üncü yıl kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.
Başkan Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.
Başkan Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Başkan Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Başkan Erdoğan deftere şunları yazdı:
Bugün milletçe büyük zaferin 103.'üncü yıl dönümü bir kez daha gururla kutluyoruz. Anadolu'yu ebedi ve ezeli vatanımız olarak tescillediğimiz büyük zaferin kazanılmasına vesile olan Zat-ı Aliniz ile birlikte silah arkadaşlarınızı kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz.
Müstevli emeller taşıyanlar 100 yıl sonra da boş durmuyorlar. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır. Ruhun şad olsun.
Kutlamalar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programla sona erecek.
KÜLLİYE'DE TEBRİKLERİ KABUL EDECEK
Anıtkabir ziyaretinin ardından Erdoğan, 12.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen tebrikat töreniyle tebrikleri kabul edecek.
Programlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Birinci Meclis'e kadar gerçekleştirilecek geçit töreniyle devam edecek.
MEZUNİYET TÖRENİNE KATILACAK!
Başkan Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak.
BEŞTEPE'DE ÖZEL KONSER
30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yılının coşkusu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek programlarla da kutlanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversiteye ek yerleştirme nedir? YKS ek tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte adımladım rehber...
- 2. köprü (FSM) kapalı mı? 30-31 Ağustos Fatih Sultan Mehmet köprüsü neden kapalı, trafiğe ne zaman açılacak?
- SSK, BAĞ-KUR, EYT emeklilerine 3'lü maaş formülü! En düşük 16.881 TL alana 47.425 TL'lik kazanç hesabı
- 124. Dönem DHY kura tarihi 2025 | Sağlık Bakanlığı124. Dönem DHY kura sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak?
- THY Zafer Bayramı kampanyası: Yurt içi uçuşlarda indirimli biletler 1.030 TL! İşte tarih ve güzergah detayları...
- Cumartesi günü noterler çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda noterler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi noter sorgulama ekranı
- 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM | 2025 AGS öğretmen atama tarihleri ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu?
- Sıcaklıklar yükseliyor, yağışlar az! Meteoroloji paylaştı: Pazar günü pik yapıyor! İstanbul dahil o iller resmen kavrulacak
- Bugün kargolar çalışıyor mu, kuryeler dağıtım yapacak mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar açık mı? PTT, Sürat, ARAS...
- Zeka testi: Gizli sayı nerede? 789 kişiden 19'u bulabildi
- A Milli Takım Dünya Kupası yolunda: Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte Milli Takım maç fikstürü
- Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili faziletleri nelerdir? 2025 Diyanet dini günler takvimi