30 Ağustos Zafer Bayramı! Başkan Erdoğan Anıtkabir’i ziyaret etti | İşte günün programı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2025 09:20 Güncelleme: 30.08.2025 12:36
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı başkent Ankara'da kutlanıyor. Törenlerin ilk adresi Anıtkabir. Başkan Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Başkan Erdoğan, "Müstevli emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamak da sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır" ifadelerini kullandı. Buradaki programın ardından Başkan Erdoğan Külliye'deki 30 Ağustos resepsiyonunda tebrikleri kabul etti.

Türkiye, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyor.

BAŞKAN ERDOĞAN ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ!

Büyük Zafer'in 103'üncü yıl kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

BAŞKAN ERDOĞAN VE DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE

Başkan Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Başkan Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Başkan Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Başkan Erdoğan deftere şunları yazdı:

Bugün milletçe büyük zaferin 103.'üncü yıl dönümü bir kez daha gururla kutluyoruz. Anadolu'yu ebedi ve ezeli vatanımız olarak tescillediğimiz büyük zaferin kazanılmasına vesile olan Zat-ı Aliniz ile birlikte silah arkadaşlarınızı kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz.

Müstevli emeller taşıyanlar 100 yıl sonra da boş durmuyorlar. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır. Ruhun şad olsun.

Kutlamalar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programla sona erecek.

KÜLLİYE'DE TEBRİKLERİ KABUL EDECEK

Anıtkabir ziyaretinin ardından Erdoğan, 12.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen tebrikat töreniyle tebrikleri kabul edecek.

Programlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Birinci Meclis'e kadar gerçekleştirilecek geçit töreniyle devam edecek.

MEZUNİYET TÖRENİNE KATILACAK!

Başkan Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak.

BEŞTEPE'DE ÖZEL KONSER

30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yılının coşkusu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek programlarla da kutlanacak.

