CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde hile şüphesi! İddianame hazırlandı
CHP İstanbul seçiminde, oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde rüşvet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin iddianameyi tamamladı.
İddialara göre:
•Delegelere para teklif edilerek Özgür Çelik'e oy vermeleri istendi.
•Bazı delegelerin yakınları, CHP'li belediyelerde işe alındı.
•Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in isimleri ses kayıtlarında geçti.
•Delegelerle yapılan pazarlıklarda 100 bin TL'den 750 bin TL'ye kadar para teklifleri konuşuldu.
•Tanık ifadelerinde, paranın Apple poşetinde teslim edildiği ve bazı delegelere Beşiktaş Belediyesi üzerinden iş sözü verildiği öne sürüldü.