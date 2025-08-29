CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde hile şüphesi! İddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde rüşvet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin iddianameyi tamamladı.

İddialara göre:

•Delegelere para teklif edilerek Özgür Çelik'e oy vermeleri istendi.

•Bazı delegelerin yakınları, CHP'li belediyelerde işe alındı.

•Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in isimleri ses kayıtlarında geçti.

•Delegelerle yapılan pazarlıklarda 100 bin TL'den 750 bin TL'ye kadar para teklifleri konuşuldu.

•Tanık ifadelerinde, paranın Apple poşetinde teslim edildiği ve bazı delegelere Beşiktaş Belediyesi üzerinden iş sözü verildiği öne sürüldü.