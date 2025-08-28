Katil İsrail Suriye’de ne yapmaya çalışıyor? A Haber’de uzman isimler açıkladı

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"SALDIRILAR İKİ BÖLGEDE YOĞUNLAŞMIŞ DURUMDA"

Dış Politika uzmanı Mete Sohtaoğlu, İsrail'in Suriye'ye ilişkin bir dizi saldırılarının olduğunu ve bu saldırıların özellikle belirli bölgelerde yoğunlaştığını belirterek şöyle konuştu:

Uzun süredir İsrail'in Suriye'ye saldırıları var ve bu saldırılar belirli bölgelerde yoğunlaşmış durumda. Şam'da içeride bir sızıntı olmaması adına bir araştırma yapıyor. Vurulan yerler özellikle Şam kırsalı ve Halep kırsalında yoğunlaşmış durumda. Burada iki noktada özellikle Esad rejiminin… Ki Halep'te o zamanlar İranlıların hâkimiyeti vardı, İranlı Şii milislerin. Şam'a baktığımızda İranlı milislerin ve komutanlarının cirit attığını biliyoruz. Burada, iki noktada Kisve bölgesinde özellikle savunma sanayi alanında Esad rejiminden beri hem hava savunma komutanlıklarının olması sebebiyle buralarda bir araştırmaya gidiliyor. İsrail'in ısrarla bu iki noktada vurduğu yerlere yoğunlaştığı için ve yeni Suriye ordusunun 44. Tümeni'nde yapılan araştırmalarda, Esad rejimi ile İsrail arasında ve muhtemelen Ruslarla da olan bir mutabakatla İsrail bir şekilde buraya gözetleme ya da dinleme cihazları yerleştirmiş.

Ahmet Şara'yı baskı altına alabilmek için farklı bir siyasi taktik uyguluyorlar. Hatta o bölgeyle ilgili hiçbir fotoğraf henüz paylaşılmıyor. Daha doğrusu paylaşılamıyor. Şam'da yetkililerin bazı incelemeleri var. Muhtemelen Türkiye'den de bir teknik heyetin ya gittiği ya da oradakilerin bu çalışmalara dâhil olup bir inceleme yaptığını söylemek mümkün. Tersine mühendislik olabilir, örtbas edebilmek için… Çünkü Türkiye'nin de burada muhtemelen görmek isteyebileceği bazı ekipmanlar vardır.