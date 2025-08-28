Katil İsrail Suriye'de ne yapmaya çalışıyor? A Haber'de uzman isimler açıkladı
İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’a yönelik gerçekleştirdiği şüpheli operasyonlar, kamuoyunda birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Özellikle Şam çevresinde seçilen iki kritik bölge dikkat çekti. A Haber canlı yayınına katılan Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, saldırıların kronolojik seyrini ve nedenlerini aktarırken, casusluk ve dinleme cihazlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bölgede son gelişmeleri takip eden AA Şam Muhabiri Muhammed Karabacak ise başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini belirten İsrail’in, söz konusu sistemleri bulmada aciz mi kaldı? Diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik düzenlediği son operasyonlar bölgede tansiyonu yükseltirken, casusluk ve dinleme cihazları iddiaları dikkatleri üzerine çekti. Operasyonların özellikle iki stratejik bölgede yoğunlaşması, hem hedeflerin niteliği hem de perde arkasındaki siyasi mesajlar konusunda soru işaretleri doğurdu.
İSRAİL'İN CASUS CİHAZ OPERASYONU
26 Ağustos'ta Suriye ordusu, Şam'ın güneyinde İsrail'e ait casusluk cihazlarını tespit etti. Akabinde İsrail hava saldırısı düzenledi, 6 Suriye askeri hayatını kaybetti. 27 Ağustos'ta Suriye ordusu cihazların bazılarını imha etti. 27 Ağustos gecesi İsrail savaş uçakları saldırı düzenledi ve bölgeye özel kuvvet indirdi. Akabinde İsrail askerleri o askeri üste 2 saatten fazla arama gerçekleştirdi.
"SALDIRILAR İKİ BÖLGEDE YOĞUNLAŞMIŞ DURUMDA"
Dış Politika uzmanı Mete Sohtaoğlu, İsrail'in Suriye'ye ilişkin bir dizi saldırılarının olduğunu ve bu saldırıların özellikle belirli bölgelerde yoğunlaştığını belirterek şöyle konuştu:
Uzun süredir İsrail'in Suriye'ye saldırıları var ve bu saldırılar belirli bölgelerde yoğunlaşmış durumda. Şam'da içeride bir sızıntı olmaması adına bir araştırma yapıyor. Vurulan yerler özellikle Şam kırsalı ve Halep kırsalında yoğunlaşmış durumda. Burada iki noktada özellikle Esad rejiminin… Ki Halep'te o zamanlar İranlıların hâkimiyeti vardı, İranlı Şii milislerin. Şam'a baktığımızda İranlı milislerin ve komutanlarının cirit attığını biliyoruz. Burada, iki noktada Kisve bölgesinde özellikle savunma sanayi alanında Esad rejiminden beri hem hava savunma komutanlıklarının olması sebebiyle buralarda bir araştırmaya gidiliyor. İsrail'in ısrarla bu iki noktada vurduğu yerlere yoğunlaştığı için ve yeni Suriye ordusunun 44. Tümeni'nde yapılan araştırmalarda, Esad rejimi ile İsrail arasında ve muhtemelen Ruslarla da olan bir mutabakatla İsrail bir şekilde buraya gözetleme ya da dinleme cihazları yerleştirmiş.
Ahmet Şara'yı baskı altına alabilmek için farklı bir siyasi taktik uyguluyorlar. Hatta o bölgeyle ilgili hiçbir fotoğraf henüz paylaşılmıyor. Daha doğrusu paylaşılamıyor. Şam'da yetkililerin bazı incelemeleri var. Muhtemelen Türkiye'den de bir teknik heyetin ya gittiği ya da oradakilerin bu çalışmalara dâhil olup bir inceleme yaptığını söylemek mümkün. Tersine mühendislik olabilir, örtbas edebilmek için… Çünkü Türkiye'nin de burada muhtemelen görmek isteyebileceği bazı ekipmanlar vardır.
AMAÇ SAVUNMA BAKANLIĞININ ERİMİNİ ENGELLEMEK
AA Şam Muhabiri Muhammed Karabacak ise bölgeye hava saldırısı yapan İsrail'in elini kolunu sallayarak bir operasyondan ziyade ciddi hazırlık ve çalışma yaptığını belirtti. Karabacak, "Operasyonun düzenlenmesi sırasında iki tane savaş uçağı bölgede yoğun sorti yapıyordu. Ayrıca helikopterlerin hava indirme operasyonu sırasında düşman unsuruna roketlerin engellemek için termal balonlar fırlatmıştı bölge semalarında. Ayrıca Suriye hükümeti bu hava indirme operasyonları ile ilgili şöyle bir açıklama yaptı: Hava saldırıları ve insansız hava araçlarının hedef alması 27 Ağustos akşamına kadar bölgeye ulaşmasını engelledi. Yani Savunma Bakanlığı'na bağlı askerlerin bölgeye erişimini engellemek için hava harekâtı devam etmişti. Dolayısıyla o bölgeye Suriye Savunma Bakanlığı'nın askerleri erişemedi.
İsrail 2 gündür hava saldırıları düzenliyor. 26 Ağustos'ta başlamıştı. Aynı bölgeye, Mani Dağı'na, 44. ve 76. alayın bulunduğu bölgeye... Burası onlarca kilometreye yayılan bir askeri alan. Dolayısıyla mevcut Şam yönetiminin unsurları, komple askeri alanı kontrol etmesi için yeterli sayıda askere sahip değil. Diğer yandan İsrail için kırmızı çizgi olarak nitelendirebileceğimiz nokta, Suriye'nin güneyinde herhangi bir Savunma Bakanlığı'na ait askeri alan bulunmasını istememesi. Şam hükümeti ise bu konuya çok dikkat ediyor." İfadelerini kullandı.
"İSRAİL ACİZ Mİ KALDI?"
Karabacak, İsrail'in 27 Ağustos'ta Hizbullah'a yönelik düzenlediği operasyona değinerek "başarılı operasyonlar" gerçekleştirdiğini belirten İsrail'in acaba dinleme ve gözetleme sistemlerini deşifre etmede ve bulmada aciz mi kaldı? Diye sordu.
Öte yandan PKK/YPG'nin de elinde benzer sistemlerin bulunduğuna yönelik değerlendirmelerde bulunan Karabacak, "Diğer yandan terör örgütü PKK/YPG'nin elinde de benzer sistemlerin bulunduğu değerlendiriliyor. Özellikle Türkiye-Suriye sınırları yakınlarında olduğu biliniyor. İlerleyen zamanlarda bu dinleme sistemlerinin tipini, markasını, hangi bölgede konuşlandırıldıklarını ve ne kadar etkin olduklarını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
