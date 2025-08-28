DEM heyeti İmralı’da! Tarihi komisyon sonrası ilk

DEM Parti heyeti, Meclis'te Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulduktan sonra ilk kez İmralı'ya gitti. Heyet, komisyon çalışmalarını teröristbaşı Öcalan'a aktaracak ve görüş alacak.

Meclis'teki tarihi komisyon sonrası DEM Parti heyeti ilk kez İmralı'ya gitti. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, canlı yayında detayları aktardı.

Ağaoğlu, "DEM heyeti şuanda İmralı yolunda. Son olarak 25 Temmuz'da görüşme yapmışlardı. Ondan sonra da komisyon kurulmuştu. Komisyon kurulduktan sonra da ilk İmralı'ya gidiş. Hem komisyon çalışmaları orada değerlendirilecek hem de Öcalan'ın bundan sonrasına ilişkin ne mesajları olacak? O da önemli olacak. DEM heyeti döndükten sonra yazılı bir açıklama yapmalarını bekliyoruz. Öcalan'ın mesajlarını içeren bir açıklama olmasını bekliyoruz. Suriye'deki gelişmeler de önemli. YPG ve SDG'ye ilişkin Öcalan'ın bir değerlendirmesi olabileceği, bir çağrısı olabileceği yine söyleniyor. Komisyon çalışmaları da bir taraftan yürüyor. Bugün eski Meclis Başkanlarını dinleyecek komisyon. Dün de baro başkanlarını dinlemişti komisyon. Farklı görüşler ve değerlendirmeler söz konusu oluyor. CHP daha geniş bağlamda komisyonun çalışmasını yürütmesini istiyor ancak hem AK Parti'den hem MHP'den uyarılar geldi bu konuda. Bu komisyonun silah bırakma süreci dolayısıyla o sürecin tamamlanması PKK'nın tamamen silahları bırakarak Terörsüz Türkiye'ye ulaşılması olduğu ifade ediliyor. Bu anlamda bir takım yasal altyapı çalışmalarının yapılacağı söyleniyor." ifadelerini kullandı.